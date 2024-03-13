AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Çankırı'da yapacağı projeleri anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Çankırı'da yapacağı projeleri anlattı

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Çankırı\'da yapacağı projeleri anlattı

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Çankırı'da seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı. Filiz, konut sorununa dikkat çekerek gençler için konut yapacaklarını ve konutun içine AŞ ve iş sokacaklarını belirtti. Ayrıca, stadyumun olduğu yere kent meydanı yapacaklarını ve kentsel dönüşüm projeleriyle mahalleleri şantiyeye çevireceklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ise Çankırı'nın gelişmesi ve marka şehir olması gerektiğini vurguladı.

13.03.2024 12:41  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Çankırı'da seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

AK Parti İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Filiz, Çankırı'nın sorunlarına değindi.

Çankırı'nın konut sorununa dikkati çeken Filiz, "Bugün şehrimizde birinci problem konut sorunu. Biz seçildiğimizde kucağımızda bu canlı bombayı bulacağız. Bu problemin ucu açık, gidiyor daha da. En yüksek binada 29 bin lira kira istiyorlar, sizler de sorabilirsiniz. İddia ediyorum bu konut kiralarıyla Çankırı'yı bir metrekare etrafına, Kastamonu'ya, Yapraklı yoluna ve Ankara yoluna bir metrekare kimse büyütemez." dedi.

Gençler için konut yapacaklarını, konutun içine de AŞ ve iş sokacaklarını ifade eden Filiz, şöyle devam etti:

"Normal belediyeciliğin dışında iki tane iş daha yapacağız. Özel sektör yatırımları, fabrikalar devam edecek, kamu yatırımları. Kamu yatırımları asla ve asla hükümetsiz olmaz. Diyalogla, bakanlarımızla olacak. Her bakanımızla ayrı ayrı görüşüyoruz. Biz görüşmeden hiçbir projeyi, proje tanıtımına koymadık. Birisi bir proje paylaştı, örneğin lise kavşağı, örneğin spor lisesi sizden ricam hemen kaynağını sorun. Cebinden mi veriyor, belediyeden mi veriyor, bakanlıktan mı veriyor. Hiçbir yerden vermiyor. O zaman yalan."

Stadyumun olduğu yere kent meydanı yapacaklarını anlatan Filiz, şunları kaydetti:

"Mevcut yapılaşmayı, kapalı spor salonunu, gençlik merkezini, yüzme havuzunu yıkmayacağız. Geriye kalan 20-21 bin metrekare alanı mevcut yerin 3 katı kadar yer. Ama bizim yapacağımız kent meydanında beton olmayacak. Yeşillik olacak. Esnafımıza rakip olmayacağız. Bizim yapacağımız meydanın altı otopark olacak mevcut kent meydanıyla mukayese ettiğiniz zaman eğer burada 52 dükkan varsa 2 otomobil kendi ihtiyaçları, 5-6 gelen müşteri için dediğiniz zaman yani toplamda neredeyse 500 otomobil yapar. O zaman kendi ihtiyaçlarını karşılar, şehrin ihtiyacını karşılamaz. Adalet Bakanı'yla görüştük cezaevi için, cezaevinin yerini TOKİ'ye vereceğiz sadece iki yere 10 bin konut sığar. Cezaevinin yerine 5 bin konut yapsak, Pelitözü'nün oraya 5 bin konutluk uydu kent projemiz vardı, toplam 10 bin konut. Kentsel dönüşüm de olacak. Allah izin verir göreve gelirsek mahalleleri şantiyeye çevireceğiz. O mahallelerin bir tanesine başlamayla Çankırı doymaz ki bir açlık var. Biz hepsine başlamayı arzu ediyoruz."

İl Başkanı Koray Erdoğan da il genelinde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Çankırı'nın gelişmesi, büyümesi ve sosyal donatılarla daha modern ve marka şehir haline gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Programa, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç ve Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan katıldı.

Kaynak: AA

Hüseyin Filiz, AK Parti, Çankırı, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Çankırı'da yapacağı projeleri anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:14 Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü Eksik 100 lira ayrıntısı Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü! Eksik 100 lira ayrıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:38:09. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Çankırı'da yapacağı projeleri anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement