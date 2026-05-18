AK Parti'den grup toplantısında röportaj yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den grup toplantısında röportaj yasağı

18.05.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanlığı, bakanlara ve milletvekillerine uyarı yazısı göndererek, grup toplantısı öncesi salonda basına röportaj ve beyanat verilmemesini istedi. Ayrıca, ziyaretçi sayısı sınırlamaları ve güvenlik önlemleri alındı.

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanlığından bakanlara ve milletvekillerine iletilen uyarı ile bakanlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısı öncesi salonda basına röportaj vermemeleri istendi.

TBMM'de 20 Mayıs Çarşamba günü AK Parti grup toplantısı yapılacak. Grup toplantısı öncesi AK Parti Grup Başkanlığından bakanlar ile milletvekillerine uyarı yazısı gönderildi.

Bakanlara yönelik yazıda, "Sayın Bakanlarımız; Haftalık Olağan Grup Genel Kurul toplantılarımızda partimiz ve grubumuz adına yapılacak gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız tarafından yapılmaktadır. Grup toplantılarımız öncesinde sayın bakanlarımız tarafından grup toplantı salonumuzda basına veya ajanslara beyanat verilmesi, röportaj ve bilgilendirme yapılması, grup toplantı salonumuzun hazırlanmasında da sıkıntı oluşturmaktadır. Bu nedenle; grup toplantımız öncesi sayın bakanlarımızın salonumuzda basına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmamaları hususunda hassasiyetlerini istirham ederiz" ifadeleri yer aldı.

MİLLETVEKİLLERİNE UYARI

Milletvekillerine gönderilen yazıda ise haftalık Olağan Grup Genel Kurul toplantısının yapıldığı günlerde toplantı salonunda yoğunluk yaşandığına işaret edildi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle salona alınacak maksimum kişi sayılarının Statik İnceleme ve Değerlendirme Raporu'yla Grup Başkanlığına bildirildiği ifade edilen yazıda, Grup Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, bu raporun değerlendirildiği belirtildi.

Yazıtda, değerlendirme sonucunda grup toplantılarının daha sağlıklı ve verimli yapılabilmesi, herhangi bir sorun yaşanmaması için bazı kararlar alındığı kaydedildi.

ZİYARETÇİ SAYISI 400'Ü AŞMAYACAK

TBMM Grup Toplantı Salonu'nun alt katında 328, balkonlarda ise 296 koltuk kapasitesi bulunduğu ifade edilen yazıda, acil durumlarda binanın hızlı tahliyesi ve statik yükün artırılmaması amacıyla balkon katlarında toplam ziyaretçi sayısının 400'ü aşmaması, her iki katta da koridor ve hollerin boş bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Yazıda, alt kat salondaki koltukların 28. Dönem milletvekilleri ile MYK-MKYK üyelerine, bakanlara ve eski dönem milletvekillerine tahsis edildiği belirtilerek, tahsis edilen koltukların başkalarına kullandırılmaması istendi.

BASIN LOCASINA ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Basın mensuplarının görevlerini rahat bir ortamda yürütebilmeleri için basın locasına ziyaretçi alınmayacağı vurgulanan yazıda, "Alt salona yaka kartsız foto muhabiri ve misafir alınmayacağından, ayrıca görevli yaka kartı bulunmaksızın elinde fotoğraf makinası veya benzeri görüntü kayıt cihazı bulunan kişilerin bu alana girişine izin verilmemesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın salona gelişlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle toplantının zamanında başlatılabilmesi amacıyla şeref merdivenlerinde sadece MYK üyelerinin bulunması ve karşılamaya gelenlerin yanlarında misafir getirmemeleri, Emniyet birimleriyle gerekli irtibat ve koordinasyonun sağlanarak, görevlendirilen personele gereken kolaylığın gösterilmesi hususlarına riayet edilmesini rica ederiz" denildi.

AK Parti'nin son grup toplantısında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken, basın locasında bulunan gazeteciler ile basın locasının arkasında toplantıyı izleyen ve slogan atan partililer arasında gerilim yaşanmıştı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den grup toplantısında röportaj yasağı - Son Dakika

Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:17:04. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den grup toplantısında röportaj yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.