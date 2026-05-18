AK Parti'den grup toplantısında röportaj yasağı

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanlığından bakanlara ve milletvekillerine iletilen uyarı ile bakanlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısı öncesi salonda basına röportaj vermemeleri istendi.

TBMM'de 20 Mayıs Çarşamba günü AK Parti grup toplantısı yapılacak. Grup toplantısı öncesi AK Parti Grup Başkanlığından bakanlar ile milletvekillerine uyarı yazısı gönderildi.

Bakanlara yönelik yazıda, "Sayın Bakanlarımız; Haftalık Olağan Grup Genel Kurul toplantılarımızda partimiz ve grubumuz adına yapılacak gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız tarafından yapılmaktadır. Grup toplantılarımız öncesinde sayın bakanlarımız tarafından grup toplantı salonumuzda basına veya ajanslara beyanat verilmesi, röportaj ve bilgilendirme yapılması, grup toplantı salonumuzun hazırlanmasında da sıkıntı oluşturmaktadır. Bu nedenle; grup toplantımız öncesi sayın bakanlarımızın salonumuzda basına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmamaları hususunda hassasiyetlerini istirham ederiz" ifadeleri yer aldı.

MİLLETVEKİLLERİNE UYARI

Milletvekillerine gönderilen yazıda ise haftalık Olağan Grup Genel Kurul toplantısının yapıldığı günlerde toplantı salonunda yoğunluk yaşandığına işaret edildi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle salona alınacak maksimum kişi sayılarının Statik İnceleme ve Değerlendirme Raporu'yla Grup Başkanlığına bildirildiği ifade edilen yazıda, Grup Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, bu raporun değerlendirildiği belirtildi.

Yazıtda, değerlendirme sonucunda grup toplantılarının daha sağlıklı ve verimli yapılabilmesi, herhangi bir sorun yaşanmaması için bazı kararlar alındığı kaydedildi.

ZİYARETÇİ SAYISI 400'Ü AŞMAYACAK

TBMM Grup Toplantı Salonu'nun alt katında 328, balkonlarda ise 296 koltuk kapasitesi bulunduğu ifade edilen yazıda, acil durumlarda binanın hızlı tahliyesi ve statik yükün artırılmaması amacıyla balkon katlarında toplam ziyaretçi sayısının 400'ü aşmaması, her iki katta da koridor ve hollerin boş bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Yazıda, alt kat salondaki koltukların 28. Dönem milletvekilleri ile MYK-MKYK üyelerine, bakanlara ve eski dönem milletvekillerine tahsis edildiği belirtilerek, tahsis edilen koltukların başkalarına kullandırılmaması istendi.

BASIN LOCASINA ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Basın mensuplarının görevlerini rahat bir ortamda yürütebilmeleri için basın locasına ziyaretçi alınmayacağı vurgulanan yazıda, "Alt salona yaka kartsız foto muhabiri ve misafir alınmayacağından, ayrıca görevli yaka kartı bulunmaksızın elinde fotoğraf makinası veya benzeri görüntü kayıt cihazı bulunan kişilerin bu alana girişine izin verilmemesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın salona gelişlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle toplantının zamanında başlatılabilmesi amacıyla şeref merdivenlerinde sadece MYK üyelerinin bulunması ve karşılamaya gelenlerin yanlarında misafir getirmemeleri, Emniyet birimleriyle gerekli irtibat ve koordinasyonun sağlanarak, görevlendirilen personele gereken kolaylığın gösterilmesi hususlarına riayet edilmesini rica ederiz" denildi.

AK Parti'nin son grup toplantısında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken, basın locasında bulunan gazeteciler ile basın locasının arkasında toplantıyı izleyen ve slogan atan partililer arasında gerilim yaşanmıştı.