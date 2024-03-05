AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: 'Dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülkeyiz' - Son Dakika
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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: 'Dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülkeyiz'

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: \'Dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülkeyiz\'

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülke olduğunu belirtti. Sırakaya, Türkiye'nin yatırım ve ticaret rakamlarını paylaşarak, üretim ve ihracatın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, adaletsizlik ve uluslararası yapılar konusunda eleştirilerde bulundu.

05.03.2024 23:20
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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülkeyiz. 2002 yılında Afrika'daki büyükelçilik sayımız toplam 12 idi. Bugün bu rakam 42. Bu temsilcilik sayıları aynı zamanda sizin gibi girişimci insanların oraya gittikleri zaman muhataplarının olması ve ticaretimizi şekillendirebilecek bir altyapının, ağın oluşmasını sağlamaktadır." dedi.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Girişimci Buluşmaları" toplantısında konuşan Sırakaya, 2002 yılında AK Parti'nin seçimleri kazanmasıyla milletin iradesinin iktidara geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletin iradesinin üzerinde güç tanımadım" diyerek darbe girişimleri ve engellemelere karşı dik bir duruş sergilediğini ifade eden Sırakaya, AK Parti ve Erdoğan'ın millete rağmen değil milletle birlikte siyaset yaptığını belirtti.

AK Parti döneminde, devletin yüceltilerek her şeyin üzerinde görülen bir anlayıştan milletin yüceltilip öncelendiği bir anlayışın hakim olduğunu dile getiren Sırakaya, bu dönemde bir diğer önemli hususun ise milletin öz güven kazanması olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yatırım ve ticaretine ilişkin rakamlar paylaşan Sırakaya, "Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşmiş olan doğrudan yatırım 15 milyar dolarken, bu miktar 100 milyar dolarların üzerine çıkarıldı. Türkiye'nin ticaret hacmi 87 milyar dolarken bu 617 milyar dolara çıkarıldı. Türkiye'deki ihracat rakamları 35 milyar dolar seviyesindeyken bugün artık 255 milyar dolar seviyelerinde." ifadelerini kullandı.

Üretim ve ihracatın önemine dikkati çeken Sırakaya, bugün 57 İslam ülkesinin toplam ihracatının 1 trilyon 700 milyar dolarken, Almanya'nın ise tek başına ihracatının 1 trilyon 600 milyar dolar olduğunu belirtti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı düşüldüğünde İslam ülkelerinin toplam ihracatının 550 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Sırakaya, bunun 255 milyar dolarının ise Türkiye'ye ait olduğunu kaydetti.

Bugün dünyada adaletsizliğin çok net görüldüğünü vurgulayan Sırakaya, Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısını eleştirerek, şöyle konuştu:

"Dünyada zulüm ortamını sonlandıracak uluslararası bir yapıdan bahsedemiyoruz. BM'nin kendisi adaletsizlik içerisinde boğuşurken dünyaya adalet dağıtabilme imkanı asla söz konusu değildir. BM'nin 5 tane daimi üyesi var. 198 ülkenin bir araya geldiği BM Genel Kurulu var ama hiçbir hükmü yok. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararı uygulayabilmek 5 daimi üyenin iki dudağı arasında. Dünya 5 ülkeye mahkum. Bu 5 ülkenin içerisinde 1,2 milyarlık Afrika yokken 500 milyonluk Avrupa'dan iki temsilci var. Kültürler arası ilişkiye baktığımız zaman 4 Hristiyan ülkesi var ama 1,5 milyarlık İslam aleminden bir ülke yok. Ne demografik, ne kültürel, ne dini, ne coğrafi olarak bir adalet yok. Yanlıştan doğru üretme imkanı yoktur."

Girişimci ruhun önemine dikkati çeken Sırakaya, adaletin sağlanması için bunun önemli olduğunu ifade etti.

Yurt dışında Türkiye'nin uzun yıllarca "Turkish delight", "Turkish kebap", "Turkish hamam" ile bilindiğini belirten Sırakaya, bugün 130 ülkeye ve 346 noktaya uçan THY'nin bulunduğunu dile getirdi.

Bunun sadece uçuş ağı olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Sırakaya, "THY dışında 161 olan dış temsilcilik sayımızın 261'e ulaştığını görüyoruz. Dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülkeyiz. 2002 yılında Afrika'daki büyükelçilik sayımız toplam 12 idi. Bugün bu rakam 42. Bu temsilcilik sayıları aynı zamanda sizin gibi girişimci insanların oraya gittikleri zaman muhataplarının olması ve ticaretimizi şekillendirebilecek bir altyapının, ağın oluşmasını sağlamaktadır." diye konuştu.

GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, vakıf olarak girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her alanda ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'de girişimciler için sağlanan imkanların ABD dahil dünyanın hiçbir yerinde olmadığını belirten Koç, Türkiye'nin üretim ve pazar olarak değerli bir ülke olduğunu söyledi.

Program sonunda Koç, Sırakaya'ya İstanbul'un fethine ilişkin tablo hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: 'Dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülkeyiz' - Son Dakika

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