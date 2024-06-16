AK Parti Edirne İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programda AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirnelilerin bayramını kutladı. İl Başkanı Belgi İba ise dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ancak Gazze'de yaşanan olaylar karşısında derin üzüntü duyduklarını ifade eden İba, İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Programa, parti yöneticileri ve partililer de katıldı.

16.06.2024 15:33
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AK Parti Edirne İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, programda Edirnelilerin bayramını kutladı.

İl Başkanı Belgi İba da dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İba, bir taraftan Kurban Bayramı sevinci yaşanırken diğer taraftan Gazze'de yaşanan olaylar karşısında derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini anımsatan İba, şunları kaydetti:

"Annesiz, babasız bayrama giren evlatlar, kendi elleri ile evlatlarını toprağa veren anne babalar var. Büyük hüzün ve tarifi asla mümkün olmayan acılar yaşanıyor. Yaşadığımız her an her sabah her akşam Gazze'deki kardeşlerimizin için dua ediyoruz. Rabbim bir an önce oradaki soykırımı durdursun ve oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Bu anlamda buruğuz. Mübarek günlerde dua ediyoruz. İnşallah orada acılar diner. Bayramımız bayram olur."

Programa, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Serhat Çağatay Aydemir ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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