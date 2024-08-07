AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İcra Kurulu Üyelerini Açıkladı - Son Dakika
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İcra Kurulu Üyelerini Açıkladı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İcra Kurulu Üyelerini Açıkladı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, düzenlediği basın toplantısıyla icra kurulu üyelerini kamuoyuna açıkladı. Fedaioğlu, il başkanlığı gibi önemli bir göreve layık görülmenin mutluluğu ve onuru içerisinde olduğunu söyledi.

07.08.2024 15:40
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, düzenlediği basın toplantısıyla icra kurulu üyelerini kamuoyuna açıkladı.

Fedaioğlu, düzenlenen basın toplantısında, il başkanlığı gibi önemli bir göreve layık görülmenin mutluluğu ve onuru içerisinde olduğunu söyledi.

Amacının taşıdığı bayrağı çok daha yükseklere taşımak ve başarıyı artırmak olduğunu ifade eden Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kutlu davada, Gaziantep ve ülkemize hizmet etmek üzere bir araya gelmiş, enerjisi yüksek, deneyimli bir ekiple yola çıkıyoruz. İnce eleyip sık dokuyarak şehrimizin demografik yapısı gibi pek çok konuyu titizlikle göz önünde bulundurduğumuz bir süreç yaşadık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve siyasetin öznesi kadınlarımızın aktif görev alabilmelerine özen gösterdik. Bu sürecin sonunda ise partimizin yerel teşkilatlarında hem tecrübe hem de dinamizm unsurlarını dengelemeye çalıştık. Bu kapsamda da yeni yönetimimizin yaş ortalaması 45 olarak şekillendi. Partimiz hem geçmişle olan bağlarını korurken hem de geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını bu ortalama ile bir kez daha ortaya koydu."

Milletvekili Derya Bakbak ise AK Parti Gaziantep teşkilatı olarak kent için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci ise ülke ve şehir için hayırlı hizmetler gerçekleştirmeye gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yeni icra kurulu üyeleri tanıtıldı.

İcra Kurulu üyeleri, şu isimlerden oluşuyor:

"Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Memik Terlemez, Teşkilat Başkanı Feyzullah Kılıç, Seçim İşleri Başkanı Mahmut Aydın, Tanıtım ve Medya Başkanı Hasan Tutak, Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Parlak, Sosyal Politikalar Başkanı Kıymet Köse, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet İhsan Dağdelen, Ekonomi İşleri Başkanı Zekeriya Aslan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Hasan Hüseyin Altunova, İnsan Hakları Başkanı Ahmet Yazıcı, Mali ve İdari İşler Başkanı Abdulcebbar Özkara, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Suat Şahin, Arge ve Eğitim Başkanı Ahmet Karadağ, Bilgi ve İletişim Başkanı Ömer Şahan, İl Sekreteri Mustafa Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş."

Kaynak: AA

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