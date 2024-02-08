AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kırklareli\'de belediye başkan adaylarını tanıttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Kırklareli ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.
Kandemir, Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhur İttifakı olarak derdi millet ve memleket olan bir hareketin mensupları olduklarını söyledi.
Kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Kandemir, AK Parti'nin milletin derdiyle dertlenen ve milletin sorunlarıyla ilgilenen bir parti olduğunu belirtti.
Muhalefeti eleştiren Kandemir, şöyle konuştu:
"Bunların gönlü, aklı bu topraklarda değil. Başaramayacağımıza inandılar. Uzaya astronot gönderirsiniz onunla dalga geçerler. Araba yaparız 'başarır bu milletin evlatları mühendisleri' dersiniz dalga geçerler. 'Biz kendi savunma sanayimizde yerli ürünlerimizi üreteceğiz' deriz, mücadele veririz, nasıl engel çıkartırız onun hesabını yaparlar. Bunlarda hiçbir şey değişmez. Bakın bir genel başkan gitti CHP'de, bir başka genel başkan geldi. Biz de merak ettik ilk icraatı ne olacak, ilk icraatı ne oldu biliyor musunuz? Şehitlerimizin olduğu gün Meclis'teki partilerle bir araya gelerek deklarasyon imzaladık. Dedik ki tüm dünyaya, 'Türkiye'ye kem gözle bakanlara Meclis'ten bir şey söylememiz lazım, milli iradenin merkezinden'. Ama iki parti imza atmadı birisi HDP, birisi CHP."
Kandemir, vatandaşları 31 Mart'ta sandığa davet etti.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da AK Parti'nin laf değil hizmet ürettiğini belirtti.
Sarıçam, şehirlerin insanların beklentilerini karşılayacak şekilde geleceğe hazırlanması gerektiğini, kaybedilen her yılın ileride büyük sorunlara yol açtığını ifade etti.
Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut da ittifak olarak seçimlere birlik ve beraberlik içerisinde gireceklerini kaydetti.
Kandemir, konuşmasının ardından Babaeski Belediye Başkan adayı Fatih Yayla, Demirköy Belediye Başkan adayı Recep Gün, Kofçaz Belediye Başkan adayı Ziya Karataş, Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Murat Mahir Altan, Pehlivanköy Belediye Başkan adayı Gündüz Hoşgör, Pınarhisar Belediye Başkan adayı İhsan Talay, Vize Belediye Başkan adayı Arif Kayık, Alpullu Belediye Başkan adayı Erhan Ceylan, Büyükmandıra Belediye Başkan adayı Ersan Çölgeçen, Karahalil Belediye Başkan adayı Dindar Seçen, İğneada Belediye Başkan adayı Altuğ Erdem, Ahmetbey Belediye Başkan adayı İbrahim Tuna, Büyükkarıştıran Belediye Başkan adayı Rasim Vatansever, Evrensekiz Belediye Başkan adayı Mustafa Nalbant, İnece Belediye Başkan adayı İlhan Arı, Kavaklı Belediye Başkan adayı Bekir Övdür, Üsküp Belediye Başkan adayı Hüseyin Kasap, Kaynarca Belediye Başkan adayı Sedef Yörükön, Çakıllı Belediye Başkan adayı Tolga Çakır ile Kıyıköy Belediye Başkan adayı Ahmet Bora'yı tanıttı.
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