AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nin "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" ana temasıyla düzenlendiğini anımsatarak, "Bu idealin ortaya çıkmasını sağlayan İsmail Gaspıralı, geçmişten geleceğe uzanan sarsılmaz bir idealin öncüsü olmuştur. Şefika Gaspıralı da ondan aldığı ilhamla aslında bu 'Dilde, Fikirde ve İşte Birlik' şiarının ilk öncü uygulayıcılarından biri olmuştur." dedi.

Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBVÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla HBVÜ Itri Yerleşkesi'nde "Şefika Gaspıralı Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, bu tür organizasyonları özellikle bir vefayı gündeme getirmesi bakımından çok önemli bulduğunu söyledi.

Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen programın, Türk dünyasıyla ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara örnek olduğunu belirten Zorlu, "Bizler de bir süredir özellikle bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi adıyla, kısa adı TÜDSES olan önemli bir dijital platform kurduk. 3 ay gibi kısa bir sürede şu an 92 bin tekil mobil indirmeye ulaştı. Yani 92 bin insan telefonlarına, mobil cihazlarına TÜDSES uygulamasını indirdi. Arkadaşlarımız buraya sürekli güncel haberleri yüklüyorlar ve bunu 7 Türk devletinin dilinde oraya konumlandırıyoruz." diye konuştu.

Zorlu, sisteme 800'ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun dahil olduğunu belirterek gerek Türkiye'de gerek diğer Türk devletlerindeki sivil toplum kuruluşlarını bu sisteme üye olmaya ve işbirliklerini yükseltmeye davet etti.

"1917'de Müslüman Türk devletleri arasında ilk kadın milletvekili oldu"

Şefika Gaspıralı'nın üç önemli özelliğinden birinin soyadı olduğunu bildiren Zorlu, "Ankara'da, Türkiye'nin kalbinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı zirvemizin ana teması, 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' oldu. Bu idealin ortaya çıkmasını sağlayan İsmail Gaspıralı, geçmişten geleceğe uzanan sarsılmaz bir idealin öncüsü olmuştur. Ortaya koyduğu bu fikir ve ideal, 200 milyona yakın nüfusumuzun hemen pek çoğu tarafından bilinmekte, o dillerde çevrilerek konuşulmakta, alıntılar yapılmakta ve bir ufku aydınlatmakta. Dolayısıyla Şefika Gaspıralı da ondan aldığı ilhamla aslında bu 'Dilde, Fikirde ve İşte Birlik' şiarının ilk öncü uygulayıcılarından biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Şefika Gaspıralı'nın bir diğer özelliğinin yaşam mücadelesi olduğuna işaret ederek, Gaspıralı'nın 1906'da haftalık yayın yapan ilk Türk kadın dergisini çıkardığını, 1917'de Müslüman Türk devletleri arasında ilk kadın milletvekili olduğunu ve daha sonra topraklarından ayrılarak Azerbaycan'a gitmek zorunda kaldığını anlattı.

Daha sonra Türkiye'ye gelen Gaspıralı'nın ağır koşullarda yaşam sürdüğünü dile getiren Zorlu, mezarının da İstanbul'da yer aldığını söyledi.

Zorlu, unutulan acıların tekrarlanacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Acılarımızı, sevincimizi bir arada kutladığımızda emin olun, Türk dünyasının önünde hiçbir güç duramaz." dedi.

Sempozyum kapsamında akşam düzenlenecek törende ödül alacak isimleri tebrik eden Zorlu, sempozyumun her yıl güçlenerek devam etmesini diledi.

Ankara'da geçen ay düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi ile yeni bir dönemin başladığını dile getiren Zorlu, zirvenin uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulduğunu söyledi.

Zorlu, zirve sonunda bir bildiri yayımlandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Burada ilk defa Çin'den Avrupa'ya uzanan koridor, Zengezur Koridoru, Kırgızistan-Özbekistan-Çin demir yolu hattının birleştirilmesi liderler tarafından kayıt altına alınan bir ifade, çağrı olarak tarihe geçti. Bunlar yıllar önce elbette düşünülmesi, hayal edilmesi zor şeylerdi. Ancak bugün Türk dünyasının içerisinde yer aldığı bu coğrafyanın, Çin'den Batı'ya uzanan karşılıklı 800 milyar dolarlık ticaret kapasitesinin tam ortasına doğru yerleşmekte olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum."

Türk devletleri arasında görüş ayrılıklarının olabileceğini belirten Zorlu, "Biz farklı devletleriz. Egemenlik haklarımız çerçevesinde farklı kararlar alınabilir, dış politika yönelimlerinde nüanslar olabilir. Ama önemli olan, ortak bir iradeyle bahsettiğim bu duygu ve düşünce sistemiyle hareket planımızı uygulamaya devam etmektir. İşte şimdi devlet başkanlarımızın da kararlı iradesiyle bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Zorlu, Türkiye'nin dönem başkanlığında bildirideki maddelerin pek çoğunu hayata geçirmek için çalışmalar yürüteceklerini ifade ederek, "Havalimanlarımızda ortak bir geçiş kontuarı oluşturulması konusunda yine deklarasyona ortak bir mutabakat girdi. Şimdi ilk olarak İstanbul Havalimanı'nda hazırlıkları yapılıyor. İnşallah oradan başlayacağız ve yine diğer devletlerimizde de ilgili havalimanlarında... Bunlar önemli şeyler, bizim ortaklığımızı kurumsallaştıran önemli hadiselerdir." dedi.

Zirve bildirisinde, Aile ve Kadın Meclisi oluşturulmasına yönelik kararın da yer aldığına işaret eden Zorlu, Meclis'in Yüksek Onur Konseyi'nin ilk toplantısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde toplandığını dile getirdi.

Zorlu, kadının Türk dünyasında her alanda etkili olmasını sağlayacak bu önemli yapının alt sistemlerini kurmak ve sektörlere bunu yansıtmak için çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Programda, HBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Daire Başkanı Fatih Günay da konuşma yaptı.