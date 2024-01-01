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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: 'Terörden medet uman küresel güç odakları var' - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: 'Terörden medet uman küresel güç odakları var'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terörle mücadelede kararlı duruşlarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, terörden medet uman küresel güç odaklarını bertaraf edeceklerini söyledi. Güler, ayrıca Sivas'ta yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın hediye etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: \'Terörden medet uman küresel güç odakları var\'
01.01.2024 - 02:43,  Güncelleme: 02:48
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörden medet uman küresel güç odakları var. Onlara maşalık yapan katil bir PKK, PYD var. Ülkemizin milli birliği ve ulusal güvenliğine saldıran bu yapıları da biz kararlı duruşumuz ve mücadelemizle bertaraf edeceğiz. Şu anda 50 ve 60'lara indi. İnlerinden ve mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yılbaşı nedeniyle bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Güler, ilk olarak 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personele kolaylıklar diledi. Güler'e ziyaretlerde AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ve protokol üyeleri eşlik etti.

'İNLERİNDEN KAFALARINI ÇIKARAMIYORLAR'

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güler, 2023'ün son haftasında yaşanan terör saldırılarına değinerek, "Bizim terörle mücadele kararlılığımız ve azmimiz bundan sonra da devam edecektir. Ülkemizin milli birliği ve güvenliğine karşı bu tür terör saldırılarını her zaman kınadık ve lanetledik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Kararlı duruşumuzu da hiçbir zaman değiştirmeyeceğiz. Asla bir santim dahi olsa geri adım atmayacağız. Son terörist kalıncaya kadar milletimizin desteği ile birlikte kararlı duruşumuzu bozmayacağız. Terörden medet uman küresel güç odakları da var. Onlara maşalık yapan katil bir PKK, PYD var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemlerde de ülkemizin milli birliği ve ulusal güvenliğine saldıran bu yapıları da biz kararlı duruşumuz ve mücadelemizle bertaraf edeceğiz. Şu anda 50 ve 60'lara indi. İnlerinden ve mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar. Askerimizin her türlü silah sistemini sağlamış durumdayız. Bundan sonra da bu ülke topraklarında kimsenin cesaret edemeyeceği bir mücadeleyi ortaya koyacağız. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yapılanmalarını da yok edeceğiz" dedi.

YILIN İLK BEBEĞİNE ALTIN HEDİYE ETTİ

Güler, daha sonra Sivas Numune Hastanesi'nde doğan yılın ilk bebeği Mevlüt Akif Baybaş'ı ziyaret etti. Bebeğin ailesi ile sohbet eden Güler ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bebek Mevlüt Akif'e çeyrek altın hediye etti.

Kaynak: DHA
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