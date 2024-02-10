AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Şimdi bunlar sandıktan ümidi kesince silaha sarılıyorlar

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Şimdi bunlar sandıktan ümidi kesince silaha sarılıyor, Türkiye'yi kaotik bir ortam üzerinde bir başka noktaya savurmak istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Akbaşoğlu, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bugüne kadar hem Çankırı'da hem de Türkiye'de güzel hizmetlere vesile olmak için çalıştıklarını söyledi.

Hayallerin gerçekleştirildiği çalışmalara imza attıklarını belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın dün bir astronotumuz, Türk astronotu gerçekten hayal denilen bir gururu yaşattı. Bunun alt yapısını kurduk. Türkiye Uzay Ajansını kurduk. Bununla ilgili birçok mesafeler kat ettik. Dünyada insansız hava araçlarında bir numarayız. Allah'a çok şükür bunun teknolojik yazılımlarını, teknolojik üstünlüğünü ortaya koyan bizim gençlerimiz. TAİ'de TEİ'de HAVELSAN'da, TÜBİTAK'da, Bayraktar'da, özel sektörde, kamunda her yerde çalışıyor, üretiyor, dünyaya ihraç ediyoruz. Toplu iğne yapamaz denilen Türkiye bugün 6 milyar dolar değerinde, milli savunma sanayinin ürettiği teçhizatları, silahları yurt dışına satıyor. Bakın 2024 yılı için sadece savunma sanayisine ilişkin 10 milyar dolar sipariş aldık. Tek kalem, 10 milyar dolar sipariş. Bunun artacağına olan inancım tamdır."

Akbaşoğlu, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını 236 milyar dolardan 1 trilyon 100 milyar dolara çıkardıklarını dile getirerek, "2002 yılında kişi başına düşen gelir 3 bin dolardı, şu an 13 bin dolar. Enflasyonla mücadelemize kararlılıkla devam ederek insanımızın alım gücünü artırarak zenginliğe zenginlik katmak görevimiz, bizim boynumuzun borcu. Evet, dünyada bir pandemi yaşandı, bir takım daralmalar oldu, tedarik zincirleri koptu. Bütün Avrupa'da, Amerika'da enflasyon arttı. Gerçekten büyük sıkıntılar yaşandı. Bunun Türkiye'ye yansımalarını beraber gördük, görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede yoğun çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Akbaşoğlu, bölgede bir yıl dolmadan on binlerce konutun teslim edildiğini, bu manada dünya rekoru kıran bir iradenin olduğunu kaydetti.

Akbaşoğlu, Çankırı'da yapımı tamamlanan Kızlaryolu Barajı'na değinerek, barajın Çankırı tarihinin ve bölgenin en büyük kamu yatırımı olduğunu ifade etti.

"Sandıktan ümidi kesince silaha sarılıyorlar"

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Murat Kurum, hemşerimiz sayılır, Çankırı'ya çok güzel hizmetler yaptı, şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Herkes Murat Kurum'un kazanacağına kesin gözüyle bakıyor. Şimdi bunlar sandıktan ümidi kesince silaha sarılıyor, Türkiye'yi kaotik bir ortam üzerinde bir başka noktaya savurmak istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Geçen, Çağlayan Adliyesi önünde savcı Selim Kiraz'ı şehit eden o katiller sürüsünün devamı mahiyetinde tekrar bir baskın yapılmıştı. Bunlar aslında Türkiye'nin güven ve istikrar ortamıyla bölgesel ve küresel bir güç olmasını istemiyorlar. Türkiye'nin orta koridorda merkez ülke olmasını, tarihi İpek Yolu'nun bütün vanalarının, enerji noktalarının, raylı sistem ve kara yolları güzergahının Çin'den Londra'ya kadar merkezi olmasının önüne geçmek istiyorlar. Türkiye'nin terörden temizlediği Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te petrol aramalarıyla gravitesi yüksek, zenginliğimize zenginlik katacak, emeklimizin, işçimizin, çiftçimizin alım gücünü artıracağı bir büyük bütçenin Türkiye'nin cebine girmesini istemiyorlar."

Akbaşoğlu, Türkiye'yi meşgul etmek isteyen bir takım uluslararası odaklar, Siyonist ve emperyalist odaklar ve onların vekalet savaşçılarının Türkiye'yi karıştırılmak istediğine işaret etti.

Konuşmanın ardından Çankırı'nın il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz ile partililer katıldı.