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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Şirinevler Mahallesi sakinleri ve esnafla bir araya gelerek hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Çetinkaya, doğru projeler ve kaynak yönetimiyle Karabük'ün altın çağını yaşayacağını belirtti. Ayrıca, AK Parti İl Başkanlığında Aydınlıkevler, Kayabaşı ve Karabük mahalleleri başkanlarıyla toplantı da gerçekleştirdi.

01.02.2024 09:07
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, Şirinevler Mahallesi sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

Aydınlıkevler ve Şirinevler mahallelerinde hane ziyareti gerçekleştiren Çetinkaya, "Doğru projeler, doğru kaynak yönetimi ve fikir alışverişiyle Karabük'ümüz altın çağını yaşayacak inşallah. Tüm sıcaklığı, içtenliği ve güler yüzü ile bizleri bağrına basan hemşerilerime yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, AK Parti İl Başkanlığında Aydınlıkevler, Kayabaşı ve Karabük mahalleleri başkanlarıyla toplantı da yaptı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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