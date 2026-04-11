AK Parti Karabük Heyeti Ev Ziyaretinde - Son Dakika
AK Parti Karabük Heyeti Ev Ziyaretinde

AK Parti Karabük Heyeti Ev Ziyaretinde
11.04.2026 17:11
AK Parti Karabük heyeti, ev ziyaretinde bulundu.

AK Parti Karabük heyeti, ev ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karabük'te yaşayan 86 yaşındaki Rasim ile eşi 84 yaşındaki Şerife Fırat, Şahin'i evlerinde ağırladı.

Fırat çiftinin daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarete, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay da katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Fırat çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları sevgiyi dile getirerek, her fırsatta kendisine dua ettiklerini ifade etti.

Şahin, "Rasim amcamız ve Şerife teyzemizin gönül dolu hanesine misafir olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları muhabbeti, dualarına kattıkları samimi niyazları dinlerken bu aziz milletin liderine olan vefasını, inancını ve bağlılığını bir kez daha yürekten hissettik." ifadesini kullandı.

Ziyaretin, gönül bağlarını güçlendiren anlamlı bir buluşma olduğunu belirten Şahin, gönüller arasındaki bağın, dava şuurunun ve millet iradesine olan sadakatin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini kaydetti.

Toplumun temelinde vefa, dayanışma ve birlik duygusunun bulunduğunu vurgulayan Şahin, bu tür buluşmaların toplumsal bağları daha da kuvvetlendirdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Karabük Heyeti Ev Ziyaretinde - Son Dakika

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
