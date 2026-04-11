AK Parti Karabük heyeti, ev ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karabük'te yaşayan 86 yaşındaki Rasim ile eşi 84 yaşındaki Şerife Fırat, Şahin'i evlerinde ağırladı.

Fırat çiftinin daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarete, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay da katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Fırat çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları sevgiyi dile getirerek, her fırsatta kendisine dua ettiklerini ifade etti.

Şahin, "Rasim amcamız ve Şerife teyzemizin gönül dolu hanesine misafir olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları muhabbeti, dualarına kattıkları samimi niyazları dinlerken bu aziz milletin liderine olan vefasını, inancını ve bağlılığını bir kez daha yürekten hissettik." ifadesini kullandı.

Ziyaretin, gönül bağlarını güçlendiren anlamlı bir buluşma olduğunu belirten Şahin, gönüller arasındaki bağın, dava şuurunun ve millet iradesine olan sadakatin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini kaydetti.

Toplumun temelinde vefa, dayanışma ve birlik duygusunun bulunduğunu vurgulayan Şahin, bu tür buluşmaların toplumsal bağları daha da kuvvetlendirdiğini belirtti.