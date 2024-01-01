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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve Teşkilat Üyeleri Yeni Yıl Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve Teşkilat Üyeleri Yeni Yıl Ziyaretleri Gerçekleştirdi

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve beraberindeki teşkilat üyeleri, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kolluk kuvvetleri ve sağlık personellerinin yanı sıra hastane, acil servis, taksici esnafı, otobüs terminali, acil çağrı merkezi, sendika ve huzurevi gibi yerleri ziyaret eden partililer, vatandaşlarla da sohbet etti. Salt, herkesin yeni yılını kutlayarak, yeni takvim yılının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve Teşkilat Üyeleri Yeni Yıl Ziyaretleri Gerçekleştirdi
01.01.2024 - 15:01,
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat üyeleri, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Salt, beraberindeki partililerle yılbaşında görevi başında olan kolluk kuvvetleri ile sağlık personellerini ziyaret etti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 5000 Evler Ek Hizmet Binası acil servislerinde tedavi gören vatandaşlarla da sohbet eden partililer, taksici esnafı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, 112 Acil Çağrı Merkezi, Özçelik-İş Sendikası İş Yeri Baştemsilciliği ile Yücel Huzurevi'ne de uğradı.

Herkesin yılbaşını kutlayan Salt, yeni takvim yılının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve Teşkilat Üyeleri Yeni Yıl Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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