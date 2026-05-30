AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı Hayatını Kaybetti

30.05.2026 17:53
AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Azaklı, sabah saatlerinde evinde fenalaşması üzerine ambulansla Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 55 yaşındaki Azaklı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Başımız sağ olsun. İl Başkan Yardımcımız ve kıymetli büyüğümüz Bilal Azaklı Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Bilal Azaklı ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan paylaşımda ise partinin kurucu üyelerinden Azaklı'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunularak, "Mekanı cennet, makamı ali olsun. İl Başkan Yardımcımız Bilal Azaklı'nın cenazesi, 31 Mayıs Pazar günü öğle namazına müteakip Altınordu Şahincili Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir." denildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Ordu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
