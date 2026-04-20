AK Parti Serik İlçe Teşkilatı, Serik Belediye Başkanı Kumbul\'u ziyaret etti

20.04.2026 13:32
AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ve beraberindeki heyet, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'u makamında ziyaret etti.

Kumbul, ziyarette yaptığı konuşmada, iki yıllık görev süresi boyunca ilçeye elinden geldiğince güzel projeler kazandırdığını söyledi.

Hedeflerinin daha büyük olduğunu belirten Kumbul, "Bu hizmetlerin daha etkin, daha hızlı ve daha büyük projelerle sevk ve idare edilmesini istediğim için açıkçası bu şekilde bir karara vardım. Huzurlu, kaostan uzak ve samimi çalışmak istiyorum. Dolayısıyla huzurlu çalışmak için AK Parti çatısı altında çalışmaya karar verdim." diye konuştu.

Siyasi husumetleri bir kenara bırakarak, nezaket çerçevesinde hizmete odaklanmak gerektiğini vurgulayan Kumbul, Söker ile yaklaşık iki yıldır uyum ve sinerji içinde çalıştıklarını, bu ortak çalışmaların tüm Türkiye geneline yayılmasını diledi.

Söker de Kumbul'un AK Parti'ye katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni dönemin ilçe için hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hareket edeceklerini vurgulayan Söker, "Serik halkına siyasi görüş, din, dil veya ırk ayrımı gözetilmeksizin hiçbir hemşerimizi ötekileştirmeden hizmet edilecektir. AK Parti teşkilatları olarak belediye başkanına hizmet yolunda tüm güçle tam destek sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

