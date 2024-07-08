AK Parti Sözcüsü Çelik: Emekli maaşları üzerinde çalışıyoruz, sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunulacak

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(TBMM) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sürerken yaptığı açıklamada, emekli maaşıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çelik, sokak hayvanlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifini bu hafta Meclis'e sunmaya çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde saat 15.50'de toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sürerken MYK gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çelik, en düşük emekli maaşlarının artırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığı konusunda, "Emekli maaşları konusuyla ilgili çalışılıyor. Herhangi bir karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Orta Vadeli Program'ın korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

" Türkiye'nin gündeminde milli takımımız vardı. Bizim Çocuklar'ı en güçlü şekilde tebrik ediyoruz. Geleceğe dönük olarak umutlarımızı kabarttılar. Merih Demiral'a verilen ceza asla kabul edilemez. Bu cezanın öncesinde yayınlanması, üzerinde siyasi gölge olduğunu gösterdi. Irkçılıktan veremiyor cezayı, genel davranış kurallarına aykırılıktan veriyor. Aşırı sağcılık ya da ırkçılık arayan Avrupa'daki seçim sonuçlarına baksın.

"Gazze önemli meselemiz"

En önemli meselemiz Gazze'de gelişen olaylardır. Bugün yeni rakamlar açıklandı. Kayıpların, zannedilenin ötesinde olduğu ifade edildi. Barışın önündeki yegane unsur Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan Netanyahu hükümetinin eylemleridir.

"Erken seçimin muhattabı değiliz"

Bizim açımızdan 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçimleri geçtikten sonra seçim dönemi kapanmıştır. Önümüzde 4 yıllık dönem vardır. Muhalefet partilerinin erken seçimi getirme gündemleri kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük olarak gündeme gelmektedir. Erken seçimin muhattabı değiliz. Bu tartışmaları gereksiz gördüğümüzü ve toplumumuzun her kesiminin planını buna göre yapması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

"Türkiye- Suriye normalleşmesi"

Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Suriye normalleşmesiyle ilgili açıklamaları oldu. Bu konu bütün dünyada da gündem oldu. Baştan beri sürdürdüğümüz tutumumuzu sürdürüyoruz. Biz Suriye halkının iradesinden, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. O sebeple Cenevre ve Astana sürecini birbirine alternatif görenlere karşı biz süreçleri birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Böylece rejim ve muhalefetin aynı zeminde buluşmasını sağladık. Oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil, teröristan kurulmasına karşıdır. Milli güvenliğimize yönelik tehdit bertaraf edilmiştir. Bu süreçlerde Suriye'de asıl beklentimiz evini terk etmek zorunda kalan milyonlar için Suriye'nin güvenli hale gelmesidir.

"Emekli maaşları üzerinde çalışıyoruz"

Emekli maaşları konusuyla ilgili çalışılıyor. Herhangi bir karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için 'şu sonuç çıktı' diyemeyiz. Orta Vadeli Program'ın korunması esas olmak üzere, toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz.

"Sokak köpeklerine son noktayı koymak üzereyiz"

(Sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi) Son noktayı koymak üzereyiz. Bu hafta Meclis'e sevkini yetiştirmeye çalışacağız."