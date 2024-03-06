AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas Esnafla Buluştu

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.
Kazım Karabelir Caddesi'nde iş yeri sahipleriyle görüşen, taleplerini dinleyen Arvas, esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.
Kentin değişime onay vermesi gerektiğini belirten Arvas, seçilmesi durumunda kentin hak ettiği yere gelmesi için çaba göstereceğini dile getirdi.
Belediyecilikle ilgili sorunları çözeceğini ifade eden Arvas, şunları kaydetti:
"Sahada en çok şikayet aldığımız ve günlük yaşantımızı en çok etkileyen ulaştırma konusunda ciddi projeler ürettik. Van'da ilk defa ulaşım çeşitliliğini artıracağız. Yine işsizlik konusunda gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Gençlerimizi meslek sahibi yapmak için her ilçede meslek edindirme kursları kuracağız. Etkin bir sosyal belediyecilik anlayışı ile kimseyi aç bırakmayacağız. Depreme dirençli konutlar inşa edeceğiz. Kent planı çerçevesinde yeni bir sebze hali, modern bir otogar ve kentte yakışır bir stadyum yapacağız."
Kentin belediyecilik hizmetlerinden yeteri kadar faydalanamadığını kaydeden Arvas, "Sizlere hizmet etmek için aday oldum. Kentin hak ettiği yaşam kalitesine kavuşması için çalışacağım. Van, yıllardır belediyecilikte ihmal edilmiş, yoksullukla, işsizlikle, eğitimsizlikle, altyapı eksikliğiyle, çevre kirliliğiyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Kentin sorunlarını çözmek için sizlerden aldığım güç ve cesaretle, projelerimi hayata geçirmeyi istiyorum." diye konuştu.
Kentte yaşayanları sorunların çözüm ortağı olarak gördüğünü vurgulayan Arvas, şöyle devam etti:
"Seçim günü Van'ın kader günüdür. Biz kazanırsak gurbette yaşayan hemşerilerimiz ve dışarda okuyan öğrencilerimiz kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var birçok yeni proje ile Van ihya olacak. Kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı yeni bir dönem başlatacağız. Bu seçimde etnik siyaseti, partizanlığı bir kenara koyup, kentimizi ve kendimizi düşünmeliyiz. Şehrimize sahip çıkmak için tüm Vanlılar seçim gününde sandıklara gitmeli ve AK Parti adaylarına destek olmalıdır. Bu kadim şehre vefa borcumuz var. Müreffeh yarınlar için seçimi kazanalım."
Son Dakika › Güncel › AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas Esnafla Buluştu - Son Dakika
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz kullanımı ve hatalı park eden araçlara yönelik yapılan denetimlerde, toplamda 215 araca 181 bin TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 5 araca abartı egzoz kullanımından 32 bin 195 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 4 bin 140 TL ve 204 araca taşıt yolu üstünde park ihlali yaptığı için 144 bin 900 TL para cezası kesildi.
Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Duymuş ve Coşkundere, kalan 7 haftada Muşspor'u 2. Lig'e çıkarmak istediklerini belirtti. Yeni teknik heyetin liderliğinde takımın başarılı bir performans sergileyeceğine inanılıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki bir otomobilin içinde 2 gün mahsur kalan sahipsiz kedi, kurtarıldı. Otomobilin yanına gelen polis, araç sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle otomobil açıldı ve kedi dışarıya çıkarıldı. Ekipler tarafından su verilen kedi, bir müddet sonra sokakta gözden kayboldu. Araç sahibi ise kedinin kendisine ait olmadığını, park ettikten sonra içeriye girmiş olabileceğini belirtti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer alırken, sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gidecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?