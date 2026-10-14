AK Partili Hasan Ünal, Karşıyaka Belediyesini çöp birikiminden sorumlu tuttu - Son Dakika
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AK Partili Hasan Ünal, Karşıyaka Belediyesini çöp birikiminden sorumlu tuttu

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AK Partili Hasan Ünal, Karşıyaka Belediyesini çöp birikiminden sorumlu tuttu
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AK Partili Hasan Ünal, ilçede çöplerin birikmesi ve temizlik hizmetlerinin aksaması nedeniyle Karşıyaka Belediyesine tepki gösterdi. Ünal, kötü koku ve çevre kirliliğinden vatandaş ve esnafın rahatsız olduğunu, tablonun yönetimsel beceriksizliğin sonucu olduğunu belirtti.

AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal, ilçede çöplerin birikmesi ve temizlik hizmetlerinin aksaması nedeniyle Karşıyaka Belediyesine tepki gösterdi.

Ünal, yazılı açıklamasında ilçenin çöp yığınlarıyla karşı karşıya kaldığını, sokaklarda kötü koku ve çevre kirliliğinin yaşandığını, vatandaşın ve esnafın durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

Belediyelerin en temel görevlerinden birinin temizlik olduğunu ifade eden Ünal, hizmetlerin düzenli yürütülmesinin belediye yönetiminin sorumluluğunda bulunduğunu kaydetti.

Ünal, tablonun yönetimsel beceriksizliğin ve hizmeti organize edememenin sonucu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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