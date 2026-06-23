Akaryakıt Sektörüne Operasyon: 6 Şirkete El Konuldu - Son Dakika
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Akaryakıt Sektörüne Operasyon: 6 Şirkete El Konuldu

23.06.2026 12:02
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Adalet Bakanı Gürlek, akaryakıt sektörüne yönelik operasyonda 6 şirkete el konulduğunu açıkladı.

(ANKARA) – Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyum atandığını ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) koordinasyonunda operasyon düzenlendiğini belirten Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı yapıldığı, bu faaliyetlerden doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı yönünde tespitler yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı. Toplam 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydeden Gürlek, "Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek ayrıca, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda görev alan kurum ve kamu görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akaryakıt Sektörüne Operasyon: 6 Şirkete El Konuldu - Son Dakika

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