Akaryakıtta Yeni Zam

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorin ve benzinde ertelenen zam bir gün arayla uygulamaya girdi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapıldı.

TÜPRAŞ, çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin zamlarını akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirdi. Buna göre, motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapıldı. Gece yarısı tabelalar bir kez daha değişecek.

Bu zamla birlikte motorinin litresi (dağıtım şirketi bazında değişiklik gösterebilir) Ankara'da 78,59 TL'den 86,39 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi de 63,56 TL'den 64,16 TL'ye yükselecek.