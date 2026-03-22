Akçaabat'ta Modern Projeler Yolda

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat ilçesinde Sargana Meydanı ve yeni otogar alanındaki çalışmaları inceledi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve yetkililerden bilgi alan Genç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe için verilen sözleri kararlılıkla hayata geçirildiğini belirtti.

Genç, Sargana Meydanı ile Akçaabat'ın tarihindeki kahramanlık destanını gelecek nesillere aktaracak kalıcı bir eser ortaya koyacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu proje sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda tarih bilincini yaşatan önemli bir simge olacak. Yeni otogar projemiz için hazırlıklarımızı tamamladık ve nisan ayında ihaleye çıkıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, modern mimarisi, teknolojik altyapısı ve konfor odaklı tasarımıyla örnek bir otogar inşa etmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte Sargana Meydanı'nda dolgu ve proje çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Akçaabat'ı daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."