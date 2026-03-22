Akçaabat'ta Modern Projeler Yolda

22.03.2026 15:51
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Akçaabat'taki Sargana Meydanı ve otogar projelerini inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat ilçesinde Sargana Meydanı ve yeni otogar alanındaki çalışmaları inceledi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve yetkililerden bilgi alan Genç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe için verilen sözleri kararlılıkla hayata geçirildiğini belirtti.

Genç, Sargana Meydanı ile Akçaabat'ın tarihindeki kahramanlık destanını gelecek nesillere aktaracak kalıcı bir eser ortaya koyacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu proje sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda tarih bilincini yaşatan önemli bir simge olacak. Yeni otogar projemiz için hazırlıklarımızı tamamladık ve nisan ayında ihaleye çıkıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, modern mimarisi, teknolojik altyapısı ve konfor odaklı tasarımıyla örnek bir otogar inşa etmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte Sargana Meydanı'nda dolgu ve proje çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Akçaabat'ı daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
