Akdeniz'de Göçmen Teknesi Battı: 44 Kişi Kurtarıldı, 3 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Akdeniz'de Göçmen Teknesi Battı: 44 Kişi Kurtarıldı, 3 Kişi Kayboldu

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan bir göçmen teknesi Akdeniz'de battı. Olayda 44 kişi kurtarılırken, 3 kişi kayboldu. Kurtarılan göçmenler İtalya'ya getirildi. Bu olay, Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

07.07.2024 14:45
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Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin Akdeniz'de battığı, olayda 44 kişinin kurtarıldığı, 3 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, bir teknenin Akdeniz'in uluslararası sularında alabora olduğu, bölgedeki Tunuslu bir balıkçı teknesinin 44 göçmeni kurtardığı belirtildi.

Haberde, olayda 3 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin balıkçı teknesinden İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının devriye botuna alındığı ifade edilen haberde, kurtarılanların daha sonra Lampedusa Adası'na getirildikleri kaydedildi.

Haberde, İtalyan Mali Polisi'ne ait devriye botunun gece boyunca kayıp 3 göçmeni aradığı vurgulandı.

Batan göçmen teknesinin 5 Temmuz'da Tunus'tan ayrıldığına işaret edilen haberde, göçmenlerin bu geçiş için kişi başı 800 avro ödediklerine dikkat çekildi.

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 7 Temmuz'a kadar 878 düzensiz göçmen denizde kayboldu.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre ise 1 Ocak-5 Temmuz döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 26 bin 202 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 67 bin 102 olarak kaydedilmişti. Bakanlığın verileri, düzensiz göçmen gelişlerinde, geçen yılın ilk 6 aylık periyoduna göre bu yıl yaklaşık yüzde 40 düşüş olduğunu ortaya koydu.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması, teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdeniz'de Göçmen Teknesi Battı: 44 Kişi Kurtarıldı, 3 Kişi Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz'de Göçmen Teknesi Battı: 44 Kişi Kurtarıldı, 3 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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