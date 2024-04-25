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Akdeniz'de Toz Bulutu Etkisi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yoğun toz bulutu körfez boyunca etkisini gösterdi. Kuzey Afrika'dan kaynaklanan tozlu hava, Akdeniz semalarını da etkisi altına aldı. Meteoroloji tarafından yapılan duyuruda, sağlık problemleri, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Kuzey Afrika'dan gelen tozlu hava etkisini 26 Nisan Cuma günü gece 12'ye kadar sürdürecek.

25.04.2024 01:19
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Akdeniz'de toz bulutu etkisini gösterdi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yoğun toz bulutu körfez boyunca etkisini gösterirdi.

Doğu Akdeniz ve İskenderun ilçesinde, Kuzey Afrika'dan kaynaklanan tozlu hava etkisini akşam saatlerinde gösterdi. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalan bölgede Akdeniz semaları da toz içerisinde kaldı. Meteorolojiden yapılan duyurunda, "Başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasına yer verildi. Duyuruda Kuzey Afrika'dan gelen tozlu havanın etkisini 26 Nisan Cuma günü gece 12'ye kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Akdeniz\'de Toz Bulutu Etkisi
Kaynak: İHA

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