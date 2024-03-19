Akdeniz sahillerinde denizanası istilası devam ediyor: Burnaz sahili de denizanalarıyla kaplandı
HATAY – Akdeniz kıyılarında kısım kısım etkisini hissettiren denizanası istilası Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan sahilde de etkisini gösterdi.
Akdeniz kıyılarında geçtiğimiz haftalara ölü denizanaları görülmeye başlanmıştı. Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde sahilde ölü denizanaları görülmüştü. Şimdiyse Erzin ilçesinde bulunan Burnaz sahili de ölü denizanalarıyla kaplandı. Uzmanların 'dokunmayın' uyarısında bulunduğu sahil şeridini kaplayan denizanaları dron ile havadan görüntülendi.
"Bu denizanaları 3-4 sene içerisinde bizim sahillerimizi istila edebiliyor"
30 yıldır tekneyle balıkçılık yapan Ali Ercan Karademir (55), "1992'den beri ağaç tekneyle balıkçılık yapan bir kaptanım. 1992'den beri bu sahilin çocuğuyum. Şimdi bu denizanaları tabiatın kanununa göre dünyada var. Bu denizanaları 3-4 sene içerisi zarfında bizim sahillerimizi istila edebiliyor. Bunun amacı da sahile yumurta bırakmalarıdır. Kıbrıs'a bırakabiliyor, Suriye'ye bırakabiliyor ve herhangi bir sahili bol olan bir yere bırakabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi sahil kenarlarında binlerce denizanası zaafıyla dolu. Balık yiyor, güçsüz olanlar da sahile dalgalarla ve fırtına sayesinde kendini sahile atıyor ve imha ediyor. Burada bakın binlerce var" dedi.
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