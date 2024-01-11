AKDENİZ Üniversitesi Öğrencisi Kayıp

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Merve Şevval Elmas'a (18) 1 haftadır ulaşamayan babası Osman Elmas, "KYK yurdundan otobüse binip Barınaklar Bulvarı'nda indiğini ve Düden Şelalesi'ne doğru yürüdüğünü söylediler. Çok şükür atladığına dair bulgu yok ama yaşadığına dair de henüz bulgumuz yok. Kızım da dinliyorsa. Annen baban sana kurban olmaya hazır. Kendin için yaşama tutun" dedi.

İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, AÜ Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı. AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Merve Şevval Elmas'ın izin alıp, halk otobüsüne binerek Barınaklar Bulvarı üzerinde inip Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

'1 GÜNLÜK İZİN ALDIĞINI SÖYLEDİKLERİNDE İŞLERİN TERS GİTTİĞİNİ ANLADIM'

3 çocuk babası Osman Elmas, kızı Merve Şevval ile geçen hafta perşembe günü telefonla görüştükten sonra ertesi günü haber alamadıklarını anlattı. Osman Elmas, "Cuma günü haber alamadığımda yurdu aradım. Geceden 1 günlük izin alıp çıktığını söyledikleri anda işlerin ters gittiğini anladım. Çünkü burada tanıdık akraba yok. İstanbul'da hemen arama ilanına başvurdum. 81 ilde araması başlatıldı. Sonra Antalya'ya gelip burada Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Onlar zaten çalışmalara başlamıştı. Kamera görüntülerinden hareketle KYK yurdundan otobüse binip Barınaklar Bulvarı'nda indiğini ve Düden Şelalesi'ne doğru yürüdüğünü söylediler. Düden Park'ta da köprünün üzerinden geçip tekrar bu yöne doğru geldiğini söylediler. Kamera kayıtlarını incelediler ama bir şey çıkmadı. Çok şükür atladığına dair bir bulgu yok ama yaşadığına dair de henüz bulgumuz yok" diye konuştu.

'İÇİNE KAPANIK BİR KIZDI'

Merve Şevval Elmas'ın yolda tek başına yürür halde görüldüğünü aktaran Osman Elmas, "Görüntülerde hep tek başınaymış. Otobüse binip indiği yerde de hep yalnız olduğu, telefona baktığı görülüyor. Antalya'yı hiç bilmediğini biliyorum. Konumla gelmiş ya da başka bir kötü örneği kendine mi aldı bilmiyorum. Doğum günü birkaç hafta önceydi, ona sürpriz olsun diye pasta göndermiştim. Annesiyle ve benimle görüştü. Zaten içine kapanık bir kızdı. Arkadaşları da aynı şeyi söylüyor. Başarılıydı. Kendi branşında ilk 3 binlerde puan alıp buraya gelmişti. Çalışkandı" dedi.

Sahil güvenlik ekiplerinin Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada çalışmalar yaptığını anlatan Osman Elmas, "Dalgıçların 6 metre civarında dalış yaptığını söylediler. 3 gündür hava yağışlı ve rüzgarlı olduğu için biraz aksadı ama bugün yeniden çalışmalar başladı. Dron ile kayalıklarda çalışma yapılacak. Sahil Güvenlik öğleden sonra ekiplerini çoğaltacak" dedi.

'YERİNİ BİLEN VARSA ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIMIN SÖZÜNÜ VERİYORUM'

Kızı Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çağrıda bulunan Osman Elmas, "Yetkililerin çalıştığını görüyorum ama çalışmaların daha da yoğunlaşmasını istiyorum. Şu an denize yoğunlaştık ama karada da ne gerekiyorsa hızlandırılsın. HTS ve kamera kayıtlarından ilerleme yapılsın. Çalışmalar genişletilsin. Allah rızası için bulan, gören, yerini bilen varsa şikayetçi olmayacağımın sözünü veriyorum. Kızımdan bir haber versinler. Kızım da dinliyorsa; Annen baban sana kurban olmaya hazır. Senin için kurban kesildi yeter ki sen kendini kurban etme. Rabbim seni bize bağışlasın. Seni sevmeyeceğimizi düşünemezsin. Bunu düşünmemen gerekiyor. Kendin için yaşama tutun. Allah rızası için kimseden korkma, kimseden çekinme. Etrafta bulunan otel veya kafeteryalar perşembe gece 24.00 ile cuma sabahı 03.00'e kadar olan kamera kayıtlarını lütfen gözden geçirin. Kızımı benzettikleri, biriyle gördükleri görüntü olursa lütfen 112 ile paylaşsınlar" diye konuştu.