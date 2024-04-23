Akıncılar Kaymakamı Kayı Köyünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Akıncılar Kaymakamı Kayı Köyünü Ziyaret Etti

Akıncılar Kaymakamı Kayı Köyünü Ziyaret Etti

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Kayı köyünü ziyaret ederek muhtar Fatih Bedir'den köyün sorunları hakkında bilgi aldı. Açıkbaş, köylerde yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını ve sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti. Ziyarette Akıncılar İlçe Özel İdare Müdürü Selahattin Demirhan ve Milli Emlak Müdürü Altuğ Şahin de hazır bulundu.

23.04.2024 12:03
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Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Kayı köyünü ziyaret etti.

Açıkbaş, ziyaretinde muhtar Fatih Bedir'den köyün sorunları hakkında bilgi aldı.

Köylerde yaşam standartlarını yükseltmek için her alanda çalışma yaptıklarını söyleyen Açıkbaş, sorunların çözümü noktasında da gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Açıkbaş, köyde vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Açıkbaş'a ziyaretinde, Akıncılar İlçe Özel İdare Müdürü Selahattin Demirhan ile Milli Emlak Müdürü Altuğ Şahin de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akıncılar Kaymakamı Kayı Köyünü Ziyaret Etti - Son Dakika

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