AKK Başkanı Yılmaz'dan BBP'ye Ziyaret
AKK Başkanı Yılmaz'dan BBP'ye Ziyaret

AKK Başkanı Yılmaz'dan BBP'ye Ziyaret
18.05.2026 18:32
AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Destici, BBP Genel Merkezi'ndeki ziyarette, Yılmaz ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bazı kent konseylerinin yalnızca usulen faaliyet gösterdiğini belirten Destici, Yılmaz döneminde ise Ankara Kent Konseyinin daha görünür ve etkin hale geldiğini söyledi.

Destici, bu başarının kendiliğinden oluşmadığını, büyük bir gayretin sonunda gerçekleştiğini vurgulayarak, "Çalışmalarınızın bundan sonraki süreçlerinin daha da başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü bu kadro, başarılı bir kadro. İnşallah bu başarıyı daha da yukarıya taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz da ziyaretin kendisi için resmiyetin ötesinde anlam taşıdığını dile getirerek, BBP'nin, Türkiye siyasetini ortak akıl ve milli mutabakat çağrısıyla buluşturan bir Anadolu inisiyatifi tarafından kurulduğunu belirtti.

Toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı kente katkı sunması ve kimsenin ötekileştirilmemesi anlayışını siyaset diliyle buluşturan BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ortaya koyduğu anlayışın, bugün Kent Konseyindeki dilden farklı olmadığını söyleyen Yılmaz, kentin geleceğiyle ilgili ortak akılla ve alın teriyle istişare edip, politika belirlemenin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Halil İbrahim Yılmaz, Mustafa Destici'ye, Ankara Kent Konseyinin 6 yıllık çalışma raporu olan "Seyir Defteri"ni takdim etti.

Kaynak: AA

