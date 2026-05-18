AKK'dan İYİ Parti'ye Ziyaret

(ANKARA) - AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Başkentin Ortak Aklı" sloganıyla sürdürdüğü ziyaretler kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuğu oldu.

Ziyarette Yılmaz'a, AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Şevket Bülend Yahnici, AKK Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Milletvekili Feramuz Üstün, AKK Danışma Kurulu Üyesi ve Büyükelçi Ümit Yardım, AKK Engelli Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar, AKK Genel Sekreter Yardımcısı Daver Baytaz, AKK Yürütme Kurulu Üyeleri Ahmet Baydın, Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sinem Ersoy, Birten Gökyay, Emrah Kaymak, Abdullah Çavuş, Naz Öztürk, Mustafa Çetin, Züleyha Özcan, Pınar Öztürk, Anıl Serin, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı İsmail Coşkun, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kurçival, Engelli Meclisi Divan Kurulu Üyesi Rahşan Aşılıoğlu ve Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Hilal Gedik eşlik etti.

KADIN GİRİŞİMCİLER VE ENGELLİ VATANDAŞLAR DA KONUŞULDU

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, başta ortak iş birliğiyle hareket etmenin değeri konuşulurken; kent yönetiminde katılımcı demokrasi anlayışının edindiği önem, ortak paydada buluşulup kent için sağlayabilecekleri olumlu çalışmalar, Başkentin sosyal, kültürel ve kentsel gelişimine yönelik hayata geçirilebilecek çalışmalar, Ankara Kent Konseyi'nin siyaset üstü bir yaklaşımla Başkent genelinde güvenilir bir liman oluşturması gibi birçok konunun altı çizildi.

Toplantıda, Engelli Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar'ın Müsavat Dervişoğlu'na ilettiği, kent içerisindeki engelli vatandaşlar için şartların iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalara yönelik iş birliği teklifi ve AKK Yürütme Kurulu Üyesi ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Züleyha Özcan'ın Genel Başkana ilettiği, Ankara'nın güçlü kadınlarının iş dünyası ve siyasette de fırsat eşitliğine daha güçlü bir şekilde kazandırılması için sunduğu ortak iş birliği teklifi de yer aldı.

Ziyaretin sonunda, Ankara Kent Konseyi'nin 6 yıllık çalışmalarını kapsamında barındıran, "Seyir Defteri" isimli kitap, kültür-sanat yaşamına dair öneri ve çözüm odaklı paylaşımları içerisinde barındıran "AKS 101" isimli kitap ve Ankara'nın köklü tarihini içeren "Bir Zamanlar Ankara" kitabı da Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na takdim edildi.