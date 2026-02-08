Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Vatandaşları Akoluk Köy Ürünleri Pazarı'na Davet Etti - Son Dakika
Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Vatandaşları Akoluk Köy Ürünleri Pazarı'na Davet Etti

08.02.2026 14:03  Güncelleme: 15:32
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akoluk Köy Ürünleri Pazarı'nı ziyaret ederek, yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Kaya, vatandaşları doğal ürünler almak ve yöresel kahvaltı yapmak için pazara davet etti.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, düzenleme çalışmalarıyla daha işlevsel hale getirilen Akoluk Köy Ürünleri Pazarı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaya, "Bütün vatandaşlarımızı, doğal ürünlerden satın almak ve lezzetli yöresel ürünlerle sabah kahvaltısı yapmak üzere aileleriyle birlikte köy ürünleri pazarlarımıza davet ediyorum" dedi.

Kaya, eşi Tuba Kaya ile birlikte Akoluk Köy Ürünleri Pazarı'nı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Alper Öztürk, Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette Kaya, pazar yerini gezerek yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi aldı, çalışmaları yürüten müdürlüklere ve personele teşekkür etti. Üreticilerle sohbet eden ve alışveriş yapan Kaya, daha sonra başkan yardımları ve birim müdürleriyle birlikte yöresel ürünlerle kahvaltı yaptı.

Kaya, Kireçhane, Akoluk ve Aygören Köy Ürünleri Pazarları'nın kırsal mahallelerde üretimi teşvik etmek, üreticiyi desteklemek ve tüketicileri doğal, organik, lezzetli ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmak amacıyla hizmet verdiğini söyledi.

Çağlayan Vadisi'ndeki kırsal mahallelere hizmet vermek üzere açılan Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri'nin kısa sürede ziyaretçilerin uğrak yeri haline geldiğini belirten Kaya, "Üreticilerimizin de talepleri doğrultusunda pazar yerimizde bazı düzenlemeler yaparak burayı daha işlevsel bir hale getirdik. Yapılan düzenlemenin hayırlı olmasını, üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar getirmesini diliyorum. Bütün vatandaşlarımızı, doğal ürünlerden satın almak ve lezzetli yöresel ürünlerle sabah kahvaltısı yapmak üzere aileleriyle birlikte köy ürünleri pazarlarımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri, Muhtarlıklar Müdürlüğü koordinasyonunda, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla yeniden düzenlendi. Çağlayan Vadisi'ndeki mahallelerde yapılan tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyen ve vatandaşları doğal ürünlerle buluşturan pazar, üreticilerin de talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemenin ardından daha kullanışlı bir hale getirildi. Yeni düzenleme ile daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda satış yapabilen üreticiler, yapılan çalışmalar için Kaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Ekonomi, Akoluk, Güncel, Son Dakika

