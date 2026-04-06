AKP'li Ala'dan CHP'nin Ara Seçim Çağrısına Yanıt: 'Gündemimizde Erken Seçim Yok'

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına değinen Ala, gündemlerinde erken bir seçim olmadığını belirtti.

Ala, 'Arkadaşlar normal aldığı seçimi ne yapmış ki ara seçimde ne yapacak? Normal seçildi belediyeler, seçimle geldi iş başına. Allah aşkına bir tane Türkiye çapında örnek alınabilecek bir belediye uygulaması var mı? Yahut da Türkiye'nin işte budur dediği, genel merkezin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu bir program, proje, bir fikir var mı?' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında, 'Yani bir kere daha siyaset yapamamak için, hizmet üretememek için millete ikide bir gitmenin anlamı var mı? Yani süresi geldiğinde gidilecek zaten. Millet değerlendirecek' dedi. Ala, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken AKP'li belediyelere yönelik ayrımcılık yapıldığına dair tartışmaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Öte yandan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda sorulan bir soruyu yanıtlayan Ala, 'Şu anki anayasamızda yeniden seçilebilmesi için karar var. Meclis seçim kararı aldığı zaman aday olabiliyor. Bu mevcut anayasada var. Dolayısıyla bizim bu konuda bir tartışmaya ihtiyacımız yok' şeklinde konuştu.