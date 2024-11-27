Aksakal'dan Asgari Ücret ve UCM Açıklamaları

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Asgari ücret artış oranı 2024 enflasyonu üzerine öngörülen 2025 enflasyon oranının yarısının ilave edilmesiyle elde edilecek değerde gerçekleşmesi halinde hakkaniyete en yakın miktar olacaktır." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Gazze katliamının bir numaralı failleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı verdiğini anımsatan Aksakal, bu kararın gereğini yerine getirecek ülkelerin, UCM'yi resmen tanıyan 123 ülkeyle sınırlı olduğunu söyledi.

Kararı doğru bulduklarını ve desteklediklerini belirten Aksakal, "Ancak ne kadar gerçekçi olabilir, ya da ne kadar uygulanabilir niteliktedir bunu zaman gösterecek. En azından Netanyahu ve Gallant'ı kendi dar alanından çıkması yönünden bir kısıtlayıcı içeriğe sahip olması ümit verici bir sonuçtur." diye konuştu.

Aksakal, İçişleri Bakanlığınca bazı belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili "İçişleri Bakanlığımızın bazı belediyelerde kayyum uygulaması önceki hafta Tunceli ve Ovacık belediye başkanları için de gündeme geldi. Bölücü siyasetin Meclis'teki temsilcileri ve yancısı partilerin sözcüleri yeniden feveran etmeye başladılar. Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza'nın, Şeyh Said'in askeri olduklarını haykıranların kayyum tepkisini anlamakta zorlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına değinen Aksakal, şöyle konuştu:

"Bir kez daha açık ve net ifade ediyorum ki PKK terörünü sonlandırmanın yolu teröristlerden medet umarak değil, onları yaratan ve yaşatan ABD ile kararlı bir şekilde karşılıklı oturmak ve kartları açık oynamaktan geçer. Bunun dışındaki arayışlar, olsa olsa terör yapılarının iplerini elinde tutanlarla aynı zeminde buluşmak anlamına gelir ki bu kabul edilemez."

Önder Aksakal, yeni asgari ücrete ilişkin de "Asgari ücret artış oranı 2024 enflasyonu üzerine öngörülen 2025 enflasyon oranının yarısının ilave edilmesiyle elde edilecek değerde gerçekleşmesi halinde hakkaniyete en yakın miktar olacaktır. O da 17 bin 2 liranın yüzde 57,5 oranında artırılmış haliyle 26 bin 778 lira olarak belirlenmelidir diye öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.