AKSARAY'da durdurulan TIR'da yapılan aramada 110 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye üzerinden Aksaray'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Takibe alınan TIR, Aksaray girişinde durduruldu. TIR'ın dorse kısmında narkotik köpeğinin gıda malzemeleri arasında bulunan çuvallara tepki vermesi sonrası ekipler çuvalları açtı. Aramada, 110 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Sürücü H.A. (30) ve A.A.K. (43) uyuşturucu madde naklettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da 110 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?