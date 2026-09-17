Aksaray\'da 58 yıllık terzi, 30 yıldır aynı dükkanda mesleğini sürdürüyor

Aksaray'da 58 yıldır terzilik yapan 70 yaşındaki Ayhan Çekiç, 30 yıldır aynı dükkanda iğne ipliği elinden bırakmıyor.

Terzi Çekiç, AA muhabirine, geçmişte terzilik mesleğinin daha zor olduğunu söyledi.

Şimdi ise teknolojinin gelişmesiyle işlerin basitleştiğini belirten Çekiç, şunları kaydetti:

"Sabah 7'de dükkanı açıyorum. Akşam namazından sonra eve gidiyorum. Yıllardır aynı şekilde çalışırım. İnsanlar sevdiği işi yaparsa çok mutlu olurlar. Yapılan işte disiplin ve müşteri memnuniyeti çok önemli. İşimi yapacağım saatte yaparım ve müşterime teslim ederim. Bugünün işini yarına bırakmam. Bu düstur ile yıllarca çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum."