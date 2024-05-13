Aksaray'da boşanma aşamasındaki kişi kayınpederi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Aksaray'da boşanma aşamasındaki kişi kayınpederi tarafından öldürüldü

Aksaray\'da boşanma aşamasındaki kişi kayınpederi tarafından öldürüldü

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kişi, eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gittiği sırada tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder, damadını tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis, kayınpederi gözaltına aldı.

13.05.2024 21:45
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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Akif Bozdemir (29), kayınpederinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderek boşanma aşamasındaki eşi Şerife Bozdemir ile tartışmaya başladı.

Bu sırada Bozdemir, evde bulunan kayınpederi Ahmet T. (53) ile de tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Ahmet T, damadı Bozdemir'e tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan ve ambulansla Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesine sevk edilen Bozdemir, hayatını kaybetti.

Polis, kayınpeder Ahmet T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Sultanhanı, Olay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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