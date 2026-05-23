Aksaray'da Çarpışma: 5 Yaralı
Aksaray'da Çarpışma: 5 Yaralı

23.05.2026 21:17
Eskil'de kamyonet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde kamyonet ile servisi minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Eskil ilçesi Meryem Ağıl köyü kavşağında meydana geldi. Mehmet Acay yönetimindeki 34 CCR 147 plakalı servis minibüsü, Hasan Ceylan (19) idaresindeki 68 LC 507 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyonet elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücüler Mehmet Acay ve Hasan Ceylan ile araçlarda yolcu konumundaki Fevzi Acay, Delle Acay, Mustafa Bozdağ yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

