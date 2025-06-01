Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.
Kısa sürede etkisini artıran dolu, Karakova, Ekecik, Alayhan ve Tatlıca köylerinde ekili arazilere zarar verdi.
Yağışın ardından köylerde hasar oluştuğu belirtildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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