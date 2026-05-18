Aksaray\'da Kuyu Kazasında Üç Ölü

18.05.2026 15:29
Aksaray'da temizlik için girdikleri kuyuda hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 kişinin cenazeleri, köylerinde yan yana defnedildi.

Elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunda hayatını kaybeden Recep (28) ve Mehmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal'ın (28) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, merkeze bağlı Koçpınar köy meydanına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kuyuda zehirlenen ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen İsmail Yeşildal da cenaze törenine katıldı.

"Her yıl temizliğini yapıyorduk"

Hastanede tedavisinin ardından köyüne dönen İsmail Yeşildal, gazetecilere, Mehmet Yeşildal'ın kuyudaki dinamoyu kontrol etmek için aşağıya indiğini onun sendelemesi üzerine kendisinin kuyuya girdiğini söyledi.

Murat ile Recep'in arkasından indiğini ancak haberinin olmadığını belirten Yeşildal, şunları kaydetti:

"Kuyuya indiğimde Mehmet'i düzelttim ve '112'yi arayın' diye bağırdım. Aşağıya indiğimde Mehmet canlıydı. Diğerlerinin indiğinden haberim yok. Merdiven suya kadar iniyordu, makineyi onunla çıkarması kolay oluyordu. Kuyuyu bahçeyi sulamak için kullanıyorduk. Her yıl temizliğini yapıyorduk. Bu sene böyle bir olay oldu. Bu yıl daha temizlik yapmadık, makinede bir sıkıntı vardı, ona inmiştik. İçerde herhangi bir koku yoktu. 'Oksijen yetersizliğinden bu olay gerçekleşti' dediler. İkinci olarak ben indim, bünye meselesi mi anlamadım niye böyle oldu. Bizi kurtarmaya gelenler yukardan can yeleği attı. Bunları bulanık bir şekilde hatırlıyorum. Suyun derinliği belimize kadar bile gelmiyordu. Yaklaşık 1 metre kadar falan bir su vardı."

Olay

Aksaray'da, merkeze bağlı Koçpınar köyünde dün, elma bahçesindeki kuyuya temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Recep (28) ve Mehmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) kuyudan çıkamayınca yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Recep, Mehmet ve Murat Yeşildal'ı çıkartmıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Recep, Mehmet ve Murat yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

