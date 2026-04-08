Aksaray'da Otobüs Kazası: 20 Yaralı

1) AKSARAY'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 20 YARALI

AKSARAY'da tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi. Nevşehir'den Ankara'ya giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, UMKE, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.