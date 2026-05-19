Aksaray'da rüşvet operasyonu: 9 tutuklama

AKSARAY Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinden 9'u tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu düzenlendi. Baskınlarda; aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurlarının da olduğu toplam 10 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen para ve altınlara el konulurken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.