Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 115 dolara el konuldu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
