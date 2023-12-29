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Aksaraylı otizmli ikizler, yüzmede milli takıma seçildi - Son Dakika
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Aksaraylı otizmli ikizler, yüzmede milli takıma seçildi

Aksaray'da yaşayan otizmli ikiz kardeşler İsmail Enes Arık ve İbrahim Eren Arık, Türkiye Gençler Özel Sporcular kategorisinde düzenlenen yüzme milli takım seçmelerinde derece elde ederek milli takıma seçildi. İkizlerin antrenörü Ramazan Köksal, ailelerinin desteğiyle başarılı olduklarını belirtti.

29.12.2023 - 14:48,
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Aksaraylı otizmli ikizler, yüzmede milli takıma seçildi

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da yaşayan otizmli ikiz kardeşler İsmail Enes Arık ve İbrahim Eren Arık, Türkiye Gençler Özel Sporcular kategorisinde 11-13 Aralık tarihinde Antalya'da düzenlenen yüzme milli takım seçmelerinde derece elde ederek milli takıma seçildi.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi endüstriyel otomasyon 12'nci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki İbrahim Eren Arık ile makine tasarım bölümü 12'nci sınıf öğrencisi ikizi İsmail Enes Arık, 6 yıl önce yüzme sporuna başlaması sonrası hayatları değişti. Mavi Mucizeler Kulübü sporcusu olan ikizler, aralık ayında yapılan seçmelerde derece elde edip milli takıma seçildi.

PANDEMİDE KARA ANTRENMANI YAPTIK

İkizlerin antrenörü Ramazan Köksal, '6 yıl önce başladıkları yüzme sporunda emeğimizin karışıklığını ikizlerimizin milli takıma seçilmesiyle aldık. Bu süreç zor oldu. Özellikle pandemi süreci bizi ne kadar yıpratsa da, kara antrenmanlarıyla devam ettik. Kendi havuzumuzun 2,5 aydır tadilatta olması dolayısıyla da antrenmanlarımızı üniversitemizde yapıyoruz. Milli takım seçmelerine buradan gittik. Yarışmalar bitmesine rağmen antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Her an milli takım kampına çağırılabiliriz" dedi.

İKİZLERİN BAŞARISINDAKİ EN BÜYÜK FAKTÖR AİLESİ

İkizlerin başarılı olmasında ailelerinin de faktörü olduğunu ifade eden Köksal, "Milli takıma seçilip başarı elde etmelerindeki en büyük faktörlerden birisi aileleridir. 6 yıl önce aileleri, Gençlik Spor'un havuzuna gelip benimle görüştüler. Biz de özel çocukları temel eğitim guruplarına alarak, kısa sürede kaynaştırma eğitimlerine dahil ettik. 4 farklı stilde eğitimlerimizi tamamladık. 5 yıldır ikizlerimiz üst üste Türkiye şampiyonu olmuşlardı. 11-13 Aralık tarihinde Antalya'da milli takım baraj geçme Türkiye şampiyonası yapıldı. İkizlerimiz milli takıma girdi. Türkiye genelinden 76 ilden 142 sporcu katılımı ile gerçekleşti. Çocuklarımız mevcut milli takım sporcuları ile yarıştılar. Bu açıdan da zorlu bir süreci başarı ile atlattık. İsmail sırt üstü 200 metrede derece yaptı. İbrahim ise 200 metre kurbağada milli takım barajını geçerek milli takıma seçildi "diye konuştu.

Aksaraylı otizmli ikizler, yüzmede milli takıma seçildi
Kaynak: DHA
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