Akseki'de Faik Bozkurt Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Akseki'de Faik Bozkurt Ödülleri Sahiplerini Buldu

Akseki\'de Faik Bozkurt Ödülleri Sahiplerini Buldu
24.06.2026 16:59
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21. Faik Bozkurt Ödülleri töreninde başarılar ödüllendirildi, eğitime verilen destek vurgulandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde eğitim alanında başarıyı teşvik etmeyi amaçlayan Faik Bozkurt (Noter Amca) Ödüllerinin 21'incisi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akseki Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen törene, Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı İlkay Akca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Ilıca, burada yaptığı konuşmada, eğitim alanında elde edilen başarıların ülkenin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Belediye Başkanı Akca da eğitime verilen desteğin önemine dikkati çekerek, öğrencilerin elde ettiği başarıların ilçe adına gurur verici olduğunu ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akbel ise öğrencilerin akademik başarılarında ailelerin ve öğretmenlerin önemli pay sahibi olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, geçen yıl hayatını kaybeden ve eğitime verdiği desteklerle ilçede iz bırakan Faik Bozkurt da anıldı.

Törende, birinci olan öğrencilere yarım altın, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise çeyrek altın verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akseki'de Faik Bozkurt Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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