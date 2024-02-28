Akşener, Adana\'da Belediye Başkan Adaylarının Aidiyetine Dikkat Çekti

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İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Adana'da bazı belediye başkan adaylarının eski AKP'li ve CHP'li olduklarına dikkati çekerek, "Bu arkadaşlarımızın aidiyetlerinin ister etnik ister inanç olarak, ne olduğunu, nerede olduğunu, nasıl olduğunu sormadım. Çünkü beni ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor biliyor musunuz? Eğer 5 vakit namaz kılıyorsa bir şahıs, o namazın ona getirdiği sorumluluk nedir; dürüst olmak, hırsız olmamak, kul hakkı almamak... Seküler bir kardeşimiz, orada beni ilgilendiren nedir? Sekülerliğin orta noktası nedir? Ahlaktır. Ahlak dediği şey adam çarpmamaktır, çaldırmamaktır. Hem dindarın hem sekülerin orta noktası ahlaktır. Yani kul hakkı" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş'ın projelerinin tanıtıldığı toplantıya katıldı.

Belediye başkan adaylarını tanımaktan büyük heyecan duyduğunu kaydeden Akşener, "3 belediye başkanımızın yanına büyükşehri koyacağız ve diğer adaylarımız da belediye başkanı seçilecekler, biz Adana'da İYİ Parti'nin millet adına başlatılan bu yürüyüşünün Adana'da öyle bir sonuçla karşılaşacağız ki 2028'in iktidarı buradan başlayacak" dedi.

Adana'da yerel seçimlerde başarılı olmak zorunda olduklarını belirten Akşener, "Çalışmalıyız. Niye? Bir kayıkçı kavgasını sona erdirmek için, milletimize edilen hakaretlerin önüne geçmek için... Millet bize ne dedi? Yürü, dedi. Biz de yürüdük. Burada 3 senedir esnaf geziyorum benimle dolaşan bir gazeteci kardeşimi gördüm el salladım kendisine. Tam 3 yıl tek tek esnaf eli sıktık. Biz seçmenin patron olduğu milletin velinimet olduğu o hakikati hatırlatmak için dolaştık" diye konuştu.

Esnaf gezileri boyunca gördüğü emeklilerin yaşadıkları problemlere değinen Akşener, "Söyleye söyleye emekli maaşlarını bir noktaya getirme yolcuğu yapıldı, yeterli oldu mu? Hayır. Diyoruz ki emeklilerimize bu bayramda 7 bin lira ver. Yandaşının vergisini affediyorsun, dünya kadar israfı kes kardeşim" dedi.

Saadet Partisi'nden Kozan Belediye Başkanlığı'na seçilen ancak AKP'ye katılan Kazım Özgan İYİ Parti Kozan Belediye Başkan adayı, CHP'den Seyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Akif Temelkaya ise önümüzdeki yerel seçimlerde İYİ Parti'nin adayı oldu.

Akşener, Adana'da bazı belediye başkan adaylarının eski AKP'li ve CHP'li olduklarına dikkati çekerek, "Bu arkadaşlarımızın aidiyetlerinin ister etnik ister inanç olarak, ne olduğunu, nerede olduğunu, nasıl olduğunu sormadım. Çünkü beni ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor biliyor musunuz? Eğer 5 vakit namaz kılıyorsa bir şahıs, o namazın ona getirdiği sorumluluk nedir; dürüst olmak, hırsız olmamak, kul hakkı almamak... Seküler bir kardeşimiz, orada beni ilgilendiren nedir? Sekülerliğin orta noktası nedir? Ahlaktır. Ahlak dediği şey adam çarpmamaktır, çaldırmamaktır. Hem dindarın hem sekülerin orta noktası ahlaktır. Yani kul hakkı" diye konuştu.