Aksu'da Antik Yunan Temalı Parti - Son Dakika
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Aksu'da Antik Yunan Temalı Parti

Aksu\'da Antik Yunan Temalı Parti
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Karataş Mağarası'nda 8 Ağustos'ta 'Temple of Rising' adlı müzikli etkinlik düzenlenecek.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde Büyük İskender'in savaşta silahlarını saklayıp, askerlerini çamuruyla tedavi ettirdiği ve Aziz Paulos'un Hristiyanlığı yaymak için toplantılar yaptığı gibi efsanelere konu olan özel mülkiyet Karataş Marağası'nda ağustos ayında yeni bir DJ ve müzikli eğlence düzenlenecek. Daha önce de duyurusu yapılan tekno partinin tepkiler nedeniyle iptal edildiği mağarada planlanan yeni partinin temasının, 'Antik Yunan' olduğu duyuruldu.

Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi'nde milattan sonra 930 yılına kadar Aziz Paulos Mağarası olarak bilinen, 1081 yıl kapalı tutulduktan sonra 2011 yılında yeniden ziyarete açılan Karataş Mağarası'nda yeni bir müzikli eğlence partisi düzenlenecek. Daha önce 10 Ocak'ta yapılacağı duyurulan 'tekno parti' organizasyonu tartışmalara yol açmış ve ilgili kamu kurumları tarafından mağara içerisinde düzenlenecek etkinlik iptal edilmişti.

Bu kez 8 Ağustos'ta düzenlenecek 'Temple of Rising' isimli ve 'Antik Yunan' konseptli etkinlik için hazırlanan reklamlarda, "Bazı geceler yaşanır, bazıları ise efsane olur. 8 Ağustos'ta, Antalya'nın en gizemli noktalarından biri bambaşka bir dünyaya dönüşüyor. Burası sadece bir etkinlik değil. Temple of rising. Antik Yunan'ın büyüleyici atmosferi. Meşalelerin aydınlattığı yollar. Mitolojik heykeller. Doğanın kalbinde, dev bir mağaranın içinde unutulmaz bir deneyim. Gecenin ritmini yükseltecek iki özel DJ. Işık şovları. Dekorlar. Her ayrıntısı özenle hazırlanmış mistik bir atmosfer. Mağaranın her köşesinde keşfedecek yeni bir hikaye. Dış alanda müzik, lezzet durakları ve sosyal alanlar. İçeride ise sizi gerçek dünyadan uzaklaştıracak eşsiz bir atmosfer" gibi ifadelerle çağrıda bulunuluyor. Biletler ise 1800 TL'yi buluyor.

'YASAL İZİNLERİ ALINDI'

Bilet satışlarına yönelik sanal medya hesapları üzerinden yapılan reklam paylaşımlarına bir kişi tarafından, "Boşa bilet almayın daha önce de mağarada etkinlik denildi, etkinlik günü iptal edildi. Mağarada bu tarz yüksek sesli etkinliğe izin çıkmaz çıkmamalı" yorumu yapıldı.

Bu yoruma karşı etkinliğin düzenleyicileri yasal izinlerin alındığını öne sürerek, "İptal olma söz konusu değildir ve söz konusu mağaranın doğal oluşumlarına zarar verilmemesi adına DJ etkinliğimiz mağara girişinin önünde yapılacaktır. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla biletlerini alabilir ve eşsiz konseptli eğlencenin bir parçası olabilir" karşılığını verdi.

EFSANELERE KONU OLAN MAĞARA

Karataş ailesinin 1998 yılında ihale ile satın aldığı 30 dönümlük arazi içerisinde bulunan mağara, restorasyonu sonrasında işletme amaçlı bir firmaya kiraya verildi. İçerisi ışıklandırılan, 213 metrelik kısmı ziyarete açılan 500 metre uzunluğundaki mağarada, göl ve küçük bir şelale de bulunuyor. Büyük İskender'in savaşta silahlarını saklayıp, askerlerini çamuruyla tedavi ettirdiği, Aziz Paulos'un milattan sonra 46 ve 47 yıllarında Aspendos'tan Aksu nehri boyunca, Yalvaç'a giderken Hristiyanlığı yaymak için çevre halkıyla iki kez toplantı yaptığı belirtilen mağara, aynı zamanda yarasaların da doğal yaşam alanı.

Kaynak: DHA

Ağustos, Karataş, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksu'da Antik Yunan Temalı Parti - Son Dakika

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