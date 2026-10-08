Akyazı'da Filistin için paramotor uçuşu yapıldı, 5 okulda bayrak sallandı - Son Dakika
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Akyazı'da Filistin için paramotor uçuşu yapıldı, 5 okulda bayrak sallandı

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Akyazı\'da Filistin için paramotor uçuşu yapıldı, 5 okulda bayrak sallandı
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Sakarya Akyazı'da düzenlenen etkinlikte İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımı protesto edildi. Ebu Ubeyde posteri önünden havalanan paramotor “Sakarya'dan Direnişe Selam Olsun” mesajı taşırken, 5 okulda öğrenciler Türk ve Filistin bayrakları salladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımını protesto etmek, Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Akyazı Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerince düzenlenen etkinlikte, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde posteri önünden havalanan paramotor kullanıcısı gerçekleştirdiği uçuşta "Sakarya'dan Direnişe Selam Olsun" mesajı taşıdı.

Platform tarafından okunan mesajda, Filistin meselesinin yalnızca siyasi gündem olarak değil, insan hakları, çocukların yaşam hakkı, adalet, vicdan ve insanlık onuru çerçevesinde ele alınması gerektiği bildirildi.

Öte yandan Filistin için etkinliklerin düzenlendiği 5 okulda, öğrenciler Türk ve Filistin Bayrakları salladı, uçurtma uçurdu.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıFilistinSakaryaİsrailAkyazıGüncelGazzeDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da Filistin için paramotor uçuşu yapıldı, 5 okulda bayrak sallandı - Son Dakika
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