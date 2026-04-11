Alaca'da Yeni Cemevi Açıldı

11.04.2026 17:09
Çorum'un Alaca ilçesinde Karamahmut Köyü'nde cemevi hizmete açıldı, birlik ve beraberlik vurgulandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde Karamahmut Köyü Ali Gök Kültür ve Cemevi hizmete açıldı.

300 metrekare ibadet alanının yanı sıra 100 metrekarelik kurban kesim ve pişirme alanı, mutfak, kütüphane ve muhtarlık odasından oluşan cemevi için açılış töreni düzenlendi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, cemevinin dünya barışına katkı sunmasını temenni etti.

Cemevinin köye gönderilen yardım malzemelerinin İl Özel İdaresinin mühendislik ve teknik desteği ile yapıldığını belirten Çalgan, "Bu mekanlarda edebi, erkanı, hakkı öğretilecektir inşallah. Hak, hem yüce yaradı kapsamakta hem de doğru istikamet üzeri olmayı vurgulamakta. Hak, haddi bilmeyi de içermekte, kimseye haksızlık yapmamayı öğütlemekte. Haksızlık karşısında durmayı da emretmekte. Dolayısıyla hak yolunda yapılan her iş, atılan her adım saygıyı hak etmekte. Bu manada burada yapılan cemevinin bu köy, ilimiz, ülkemiz ve hatta dünya barışına katkı sunacağını düşünüyorum. Sevgiyi, yardımlaşmayı, kardeşliği, dostluğu, paylaşmayı öğütleyen bu mekanlar sosyal barışımızın çimentosu durumundadır." dedi.

Çalgan, Horasan'dan doğup Avrupa içlerine kadar yayılan Alevi Bektaşi kültürünün topluma ışık olmaya devam edeceğini kaydetti.

Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer de güzel bir hizmete vesile olduğunu dile getirerek, "Ali Gök Bey çok güzel bir hizmete vesile olmuş, içeriyi tefriş etmişler. Burada inşallah güzel günlerde birlik ve beraberlik içinde lokmalarımızı paylaşacağız, ibadetlerimizi yapacağız, aşuremizi kaynatacağız. Hizmet binamız hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Esin Saykan da Alevilik inancının insanı merkeze alan, sevgi, adalet, akıl ve rızalık temelleri üzerine kurulu bir yaşam felsefesi olduğunu anlatarak, "Adına 'yol' denilen bu mukaddes inanç, sadece bir inanç değil aynı zamanda güçlü toplumsal ahlak ve dayanışma kültürüdür." diye konuştu.

Alevi Bektaşi dedesi Mustafa Dedekargınoğlu da "Eline, beline ve diline sahip olma"nın alevi ahlakının temelini oluşturduğunu belirterek, "Yani alevilik, peygamberimizin tebliğ ettiği dinin Türkmen yorumudur." dedi.

Cemevinin yapımına katkı sağlayan Ali Gök ise kendisi için kıymetli bir eseri açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Cemevinin yalnızca taş, beton ve duvardan ibaret olmadığına dikkati çeken Gök, "Bu mekan sevginin, hoşgörünün, paylaşmanın ve hak yolunda yürümenin kapısıdır. Burada kin değil muhabbet büyüyecek. Ayrılık değil birlik güçlenecek. Karanlık değil insan aydınlanacaktır. Cemevini vefat eden aile büyüklerimizin adına yaptırdık. Bu hayır benim için geçmişe bırakılmış en büyük miraslardan biridir. Onların güzel hatırları bu çatı altında yaşatılacaktır. Yapılan her dua, paylaşılan her lokma, edilen her niyaz onların ruhuna ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşmaların ardından semah gösterisi sahnelendi.

Daha sonra Çalgan, Dinçer, ve Saykan'ın yanı sıra Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, eski adalet bakanlarından Seyfi Oktay ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, kurdele keserek cemevini hizmete açtı.

Kaynak: AA

