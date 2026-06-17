Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

17.06.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte 12 avukat gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen operasyon, kentte ve hukuk camiasında adeta şok etkisi yarattı.

BARO BAŞKANI UFUK GÖK VE 11 AVUKAT YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü uyuşturucu operasyonunun en çarpıcı detayı gözaltına alınan isimler oldu. Operasyon kapsamında, Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Gök ve diğer avukatların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri’de Leyleklerin Aydınlatma Direklerine Konuşu Kayseri'de Leyleklerin Aydınlatma Direklerine Konuşu
Sinop’ta Şüpheli Ölüm Sinop'ta Şüpheli Ölüm
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
Tatbikatta el bombası patladı 2 asker hayatını kaybetti Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
Ece İrtem’in Cenazesi Otopsiye Alındı Ece İrtem'in Cenazesi Otopsiye Alındı

09:11
Samet Akaydın’dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz
Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında
09:03
Kumar bir ocağı daha söndürdü Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
08:45
Haaland Dünya Kupası’na rekorla başladı İlk maçında Norveç tarihine geçti
Haaland Dünya Kupası'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
06:57
Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
01:37
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
01:25
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:09:43. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.