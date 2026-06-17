Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen operasyon, kentte ve hukuk camiasında adeta şok etkisi yarattı.
Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü uyuşturucu operasyonunun en çarpıcı detayı gözaltına alınan isimler oldu. Operasyon kapsamında, Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Gök ve diğer avukatların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı - Son Dakika
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