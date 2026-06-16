Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor - Son Dakika
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Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor

Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
16.06.2026 13:13
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sağlanan entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sağlanan entegrasyonlar sayesinde, Halkalı- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane - Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açtıklarını ifade etti. Ayrıca Uraloğlu, Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye aldıklarını hatırlattı.

"Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek"

Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız. Sağlanan entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek" ifadelerine yer verdi.

Hatlar işletmeye alınacak

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor - Son Dakika

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