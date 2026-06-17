Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu - Son Dakika
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Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu

Mbappe tarihe geçti! Fransa\'nın en golcü futbolcusu oldu
17.06.2026 09:58
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Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda Senegal karşısında attığı 2 golle Olivier Giroud'u geride bırakarak Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Senegal karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Fransızların yıldız ismi Kylian Mbappe, mücadelede attığı iki golle takımının galibiyetinde başrol oynarken kariyerine bir rekor daha ekledi.

GIROUD'U YAKALADI, SONRA GEÇTİ

Karşılaşmada ağları iki kez havalandıran Mbappe, ilk golüyle Olivier Giroud'un Fransa Milli Takımı tarihindeki gol rekoruna ortak oldu. 27 yaşındaki yıldız, ikinci golüyle ise Giroud'u geride bırakarak Fransa tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.

Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu

FRANSA FUTBOLUNDA YENİ ZİRVE

Fransa Milli Takımı'nın gol krallığı listesinde daha önce Michel Platini, Thierry Henry ve Olivier Giroud gibi efsaneler zirvede yer alıyordu. Mbappe, henüz 27 yaşında bu isimlerin tamamını geride bırakarak Fransız futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA YÜKSELİYOR

Yıldız futbolcu sadece milli takım rekoruyla değil, Dünya Kupası performansıyla da dikkat çekiyor. Senegal karşısındaki golleriyle turnuva tarihindeki gol sayısını artıran Mbappe, Dünya Kupası'nın en golcü isimleri listesinde üst sıralara tırmanmayı sürdürdü.

Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu

BÜYÜK TURNUVALARIN YILDIZI

2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan, 2022 Dünya Kupası finalinde ise hat-trick yaparak tarihe geçen Mbappe, büyük organizasyonlardaki etkisini bir kez daha gösterdi. Fransız yıldız, Dünya Kupası'nın ilk maçında kırdığı rekorla turnuvaya damga vuran isimlerden biri oldu.

Kylian Mbappe, Dünya Kupası, Senegal, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu - Son Dakika

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