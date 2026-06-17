Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında

Seferihisar Belediyesi\'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında
17.06.2026 09:10
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, imar ve inşaat işlemleri karşılığında 6 milyon liralık rüşvet alındığı öne sürülüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NDE İKİNCİ DALGA OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda bazı isimler tutuklanırken, ikinci dalga operasyonla birlikte yeni gözaltılar geldi.

Sabah saatlerinde İzmir merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın belediyedeki makam odasında da arama yaptı. Operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

6 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasında, inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı ve verildiği yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi.

VELİ AĞBABA'NIN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da yer aldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin liralık bir ödemenin Özlem Akyılmaz'a ulaştığı, söz konusu paranın daha sonra Veli Ağbaba'ya gönderildiğinin tespit edildiği iddia edildi.

Akyılmaz'ın TBMM Genel Sekreterliği'nde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.

İLK OPERASYONDA 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında operasyon düzenlenmişti.

Bu kapsamda Seferihisar Jeotermal A.Ş. çalışanı Seda Türkmen savcılık tarafından serbest bırakılırken, Seferihisar Belediyesi Satın Alma Birimi Koordinatörü Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman ve Encümen Üyesi Barış Sakcı tutuklanmıştı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

- İbrahim Gökhan Pehlivan (Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı)

- Sönmez Budak (Sönmez İnşaat sahibi)

- Rıdvan Korkmaz Budak (Sönmez İnşaat sahibi)

- Özlem Akyılmaz

- Salih Yurduseven (Vatan Gıda Nakliyat Hafriyat İnşaat sahibi)

- Rıdvan Öğmen (Öğmenler Yapı Turizm İnşaat Mühendislik Şirketi sahibi)

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltı ya da tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği öğrenildi.

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Son Dakika Güncel Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Operasyon çocukları iş başında 0 0 Yanıtla
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