Alaçam\'da Yaz Festivali Coşkusu!

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen yaz festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman konser verdi.

Alaçam Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalde Öykü Gürman sevilen şarkıları seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde müzikseverler şarkılara eşlik etti.

Festivalde şarkıcı Burçe Bozkurt da konser vererek katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Konser öncesi konuşma yapan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, vatandaşlara yoğun katılımlarından dolayı teşekkür etti. Kültürel etkinliklerin ilçede devam edeceğini dile getiren Özdemir, "Sizlerin desteğiyle ilçemizi daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İyi günümüzde de kötü günümüzde de her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.